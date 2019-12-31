Флагманы Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro бьют рекорды по объему предзаказов

Смартфоны линейки Oppo Reno 3 стали последними флагманами 2019 года и уходящего десятилетия. Их официально вывели на рынок только 26 декабря. За три дня они успели установить рекорд по количеству предзаказов.

Модели Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro расходятся, словно горячие пирожки. За день после официальной презентация компания оформила 1,46 миллион предзаказов. Этот показатель оказался рекордным за всю историю ее существования.

Отметим, что информация актуальна на 27 декабря, то есть объем предзаказов на сегодня гораздо больше.

Кроме того, эти смартфоны стали рекордсменами по количеству заказов за год в онлайн-магазине TMall.

Напомним, что цена на флагманы Oppo Reno 3, которые получили однокристальную систему Dimensity 1000L SoC, стартует от 485 американских долларов. На прилавках магазинов гаджеты можно будет приобрести со вторника, 31 декабря.