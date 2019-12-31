Стали известны характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

В Сеть попала неофициальная информация о технических характеристиках PlayStation 5 и Xbox Series X.Так, новая Sony PlayStation 5, скорее всего, будет работать на восьмиядерном процессоре AMD Zen 2, который поддерживает технологию SMT. Тактовая частота ядер на сегодняшний день неизвестна. Также появилась информация о том, что консоль получит оперативную память формата GDDR6 с пропускной способностью 448 ГБит/c (возможно, 512 ГБит/c).

Новая приставка получит видеоускоритель Navi, 36 вычислительные блоки которого обладают частотой в две тысячи мегагерц. Если сравнивать с PlayStation 4 Pro, производительность консоли крайне высока.Чтобы удержать стоимость приставки на оптимальном уровне, производительность компонентов PlayStation 5 могут даже занижать искусственным способом. Возможно это и выведет ее в лидеры среди других приставок по соотношению цены и качества, поскольку приставка Xbox Series X с большей производительностью будет значительно дороже. Xbox Series X будет оснащена 8-ядерный процессор AMD Zen 2 c 16 потоками. Для этой приставки разработана кастомная видеокарта AMD Radeon Navi с 56 вычислительными блоками на частоте 1,7 ГГц (примерно 12 терафлопс). Консоль получить оперативную память формата GDDR6 с пропускной способностью 560 ГБит/c.Предварительно, уже в марте 2020 года начнут принимать предзаказы на PlayStation 5. Цена консоли будет около 500 долларов.