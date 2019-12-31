37-летнего мужчину подозревают в убийстве сожительницы в Чите

В Чите найдено тело 27-летней женщины, проживавшей в 1-микрорайоне города. Информацию об этом преступлении сообщила пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.Труп женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен утром 31 декабря. На теле убитой эксперты обнаружили ножевые ранения. Спустя несколько минут был задержан и мужчина, подозреваемый в убийстве женщины. Это ее 37-летний сожитель. Сейчас следствие работает с версией, согласно которой мужчина совершил убийство сожительницы, поскольку возникла личная неприязнь к ней.

«Через несколько минут сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который может быть причастен к совершению преступления. Это сожитель убитой. Есть версия, что причиной преступления стала личная неприязнь», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по Забайкальскому краю Егор Марков. В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.