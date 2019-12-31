Ученые из Нидерландов предрекли Европе климатическую катастрофу

Специалисты из Гронингенского и Утрехтского университетов, которые находятся в Нидерландах, беспокоятся насчет климатической катастрофы. Неконтролируемые сложности могут прийти на территорию Европы совсем скоро, сообщает портал Новости Планеты.Неутешительные выводы были сделаны после климатического моделирования. Оно показало, что таяние вековых льдов в Гренландии и увеличение количества осадков могут изменить Северо-Атлантическое течение. Это неблагоприятным образом скажется на климате. Относительно мягкий климат Европы может резко стать более суровым. Изменения ожидаются в этом столетии. Вероятность их наступления составляет 15%. Важно учесть, что в моделировании игнорировалось таяние арктических ледников, поэтому процент меньше реального.Ученые надеются, что теплое течение, которое следует из Мексиканского залива, если и поменяет направление, то временно. При ином сценарии европейцам нужно ждать значительного похолодания.