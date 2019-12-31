Не выбрасывайте крыс, подаренных на Новый год. Они погибнут

Эксперты Новосибирского зоопарка призвали россиян не выбрасывать декоративных крыс, подаренных к Новому году – они не агрессивны и не требуют особого ухода. Их можно поместить в клетку или аквариум и кормить совершенно незатейливой едой – сухим хлебом.

Животные полностью одомашнены и в диких условиях не выживут. Они не умеют добывать еду и противостоять врагам. Поэтому, если их выбросить на улицу они неминуемо погибнут. В крайнем случае, их можно отдать в зоопарк.

«Домашние крысы, купленные в зоомагазине, не приспособлены жить в наших подвалах, на улицах, в канализациях. В основном это белые крысы, которые выведены искусственно, на улице они погибнут», – сказала [url=]ТАСС[/url] старший научный сотрудник Новосибирского зоопарка Татьяна Певнева.

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Ранее сообщалось, что спрос на белых крыс перед Новым годом значительно возрос. Россияне считают их недорогим и оригинальным подарком.