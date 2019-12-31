Земля проходит через облако из пяти крупных астероидов

Эксперты из НАСА сообщают, что с 30 декабря и до 2 января наша планета будет проходит облако астероидов, которое насчитывает 5 тел, сообщает портал Новости Планеты.Первый объект, который уже пролетел мимо Земли имеет название 2019 YT2. Его ширина немного больше 66 метров, расстояние до нашей планеты составило всего лишь 5,47 млн км.Затем показался астероид 2019 YW1, он уже был покрупнее – 110 метров в длину. Дистанция от нас к телу равнялась 4,8 млн км. Третий объект 2019 YR3 подлетел еще ближе – на 1,5 млн километров. Его диаметр составлял 78 метров. Максимальное сближение ожидалось 30 декабря. Сегодня, 31 декабря, угрозу представляет тело 2019 YL3, которое сблизится с Землей на 668 540 километров. Скорость объекта достигает 36 200 км/час.Пятый астероид под названием 2019 YS3 двигался со скоростью 25,1 тыс. км/час. В ширину тело составило 67 метров. Опять-таки, беспокоиться уже нечего, так как максимальное сближение случилось вчера поздно вечером.Опасность на данный момент представляет только астероид 2019 YL3 с диаметром в 13 метров. Он подлетит к земному шару 2-го числа. В НАСА отмечают, что ничего серьезного с большой долей вероятности не произойдет. Вот только здесь нужно учесть, что НАСА находит угрозу за несколько дней до её наступления. Этого времени для принятия мер недостаточно.