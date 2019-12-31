День стал ночью: три случая в истории, когда среди белого дня наступала полная темнота

За историю человечества происходили случаи, когда посреди дня резко темнело. За одно мгновение наступала ночь по непонятным причинам. Один из таких известных случаев датирован 1780 годом, сообщает портал Новости Планеты.19 мая 1780 года обычный день для жителей Новой Англии (США) закончился тем, что в 10 часов утра все люди были вынуждены разойтись по домам и дожидаться следующего утра. Солнце тогда начало медленно затухать, вскоре от него почти ничего не осталось. Животные повели себя так, будто началась ночь: все они пошли спать. Темная пелена окутала Портленд, штат Мэн. Тогда не было средств связи, поэтому никто не мог разузнать обстановку в других регионах. Тьма простояла 14 часов. Распространенное объяснение аномалии – атмосферный феномен вследствие густого тумана, облачности и дыма от лесных пожаров.Можно вспомнить подобное 16 мая 1808 в Бископсберге (США), а также 20 июля 2018 в Якутии. Во втором случае начало темнеть в 11:00. Было достаточно темно, однако полного мрака не наблюдалось. Чиновники обвинили во всём лесные пожары. Важно отметить, что аномалия сопровождалась массовой смертью птиц.