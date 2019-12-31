Суд Стамбула принял решение закрыть рыбные закусочные на воде

Стамбульский суд отклонил ходатайство владельцев рыбных закусочных на плаву, продающих сэндвичи с рыбой («балык экмек» — по-турецки) в историческом районе города Эминоню, что не оставило им другого выбора, кроме как сняться с якоря и переместить их в другое место.

Суд ранее уже отклонил два прошения, поданные хозяевами лодок в этом районе. Таким образом, после этого решения юридический спор по этому вопросу был завершён, и вскоре всем трём закусочным придётся прекратить свою деятельность, пишет Duvar.

Число лодок «Балык экмек» с годами постепенно сокращалось, но всё же владельцы трёх оставшихся закусочных пытались сохранить традицию, работая в рамках муниципального тендера с 2007 года.

После решения муниципалитета о реконструкции исторической площади, всем трём владельцам лодок было направлено уведомление о том, что их договор не будет продлён, и их попросили покинуть район к 1 ноября.

Постановление муниципалитета вынудило владельцев плавучих закусочных обратиться в суд, который временно заблокировал решение муниципалитета до завершения судебного процесса. Надо сказать, что во время процесса рассмотрения дела, лодки продолжали работать в прежнем режиме.

Турецкий десятый административный суд позднее отклонил ходатайства владельцев лодок № 1 и 3. 27 декабря суд вынес решение по судну № 2, также отклонив прошение владельцев, сообщили турецкие СМИ. В соответствии с этим постановлением юристы муниципалитета уведомят администрацию округа о том, что отсрочка исполнения уже не действует, после чего лодки должны будут покинуть район.