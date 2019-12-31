В Сети показали, каким может быть лифтбек Renault Logan

Как известно, французский Renault продает в России только два по-настоящему бюджетных автомобиля – это седан Logan и хэтчбек Sandero. Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».

Перевоплощая седан в лифтбек, авторы изменили базовые пропорции кузова – увеличили задний свес и «поставили» полноценную дверь, которая не только повышает удобство использования багажника, но и увеличивает его. Визуально «облегчить» корму помог простой прием с переносом ниши номерного знака на крышку багажника.



Renault Logan лифтбек. Фото Колёса.ру



Renault Logan лифтбек. Фото Колёса.ру

Если бы такой Renault Logan вышел на рынок, то конкурировать ему, очевидно, пришлось бы с чуть более популярным нынче Skoda Rapid и отечественной LADA Granta, ставшей самой продаваемой машиной в России по итогам 2019 года.

Сегодня седан Logan и хэтчбек Sandero в базовом исполнении с 1,6-литровым 82-сильным двигателем и «механикой» продаются в России за 577 000 рублей. Лифтбек, скорее всего, стоил бы примерно столько же, а значит, имел бы все шансы не только догнать, но и перегнать Rapid, который в ноябре занял 11-ю строчку в рейтинге самых популярных автомобилей в России.