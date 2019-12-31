В Сети показали, каким может быть лифтбек Renault Logan

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mavit
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В Сети показали, каким может быть лифтбек Renault Logan

Как известно, французский Renault продает в России только два по-настоящему бюджетных автомобиля – это седан Logan и хэтчбек Sandero. Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».

Перевоплощая седан в лифтбек, авторы изменили базовые пропорции кузова – увеличили задний свес и «поставили» полноценную дверь, которая не только повышает удобство использования багажника, но и увеличивает его. Визуально «облегчить» корму помог простой прием с переносом ниши номерного знака на крышку багажника.

В Сети показали, каким может быть лифтбек Renault Logan
Renault Logan лифтбек. Фото Колёса.ру

В Сети показали, каким может быть лифтбек Renault Logan
Renault Logan лифтбек. Фото Колёса.ру

Если бы такой Renault Logan вышел на рынок, то конкурировать ему, очевидно, пришлось бы с чуть более популярным нынче Skoda Rapid и отечественной LADA Granta, ставшей самой продаваемой машиной в России по итогам 2019 года.

Сегодня седан Logan и хэтчбек Sandero в базовом исполнении с 1,6-литровым 82-сильным двигателем и «механикой» продаются в России за 577 000 рублей. Лифтбек, скорее всего, стоил бы примерно столько же, а значит, имел бы все шансы не только догнать, но и перегнать Rapid, который в ноябре занял 11-ю строчку в рейтинге самых популярных автомобилей в России.