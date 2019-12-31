Вишнёвую «Чайку» Брежнева продают за 120 тыс. евро

На Drive2.ru выставили на продажу легендарный ГАЗ-14 «Чайка» бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. За раритетный автомобиль 1976 года выпуска с порядковым номером шасси 000001 и всеми документами просят 120 тыс. евро или 8,3 млн рублей по текущему курсу.

По словам нынешнего владельца, автомобиль уникального для этой модели вишнёвого цвета был подарен Горьковским автозаводом Л.И. Брежневу на его 70-летний юбилей в декабре 1976 года. После смерти генсека на нем возили Валентину Терешкову, политиков и эстрадных звезд. Затем этот ГАЗ-14 передали партийным органам Ярославля, а после списания машину выкупил бизнесмен, который впоследствии перепродал ее в Нальчик. Сменив несколько владельцев, брежневская «Чайка» оказалась в Германии, а теперь ее снова выставили на продажу.

Внешне и технически эта «Чайка» полностью оригинальная, все детали и комплектующие – заводские. Под капотом установлен 5,5-литровый 220-сильный бензиновый двигатель, работающий в связке с автоматической коробкой передач и задним приводом. Заявленный пробег составляет 72 500 километров.

Примечательно, что на продажу раритетный автомобиль выставили еще несколько месяцев назад, но ни одного ценителя или коллекционера, судя по всему, пока не нашлось.

К слову, о раритетах. В октябре «Автоновости дня» сообщали, что «Группа ГАЗ» запатентовала новый логотип «Победы». С какой целью нижегородский автопроизводитель решил продлить права на легендарное имя, до сих пор неизвестно.