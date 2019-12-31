Клип плохой, а Москва хорошая: пародия на Собянина и Пескова в финале КВН стала хитом (ВИДЕО)

Квнщики посмеялись в эфире Первого канала над мэром Москвы и пресс-секретарем президента.

В финале Высшей лиги КВН команда из Тюмени "Наполеон-Динамит" показала пародию на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и мэра Москвы Сергея Собянина. Роль мэра взял на себя бывший КВНщик "Сборной команды Камызяки" "Азамат Мусагалиев, а его бессменный партнер по сцене Денис Дорохов выступил "от имени" Пескова.

«Владимира Владимировича сегодня не будет на КВН, потому что решает важные вопросы, тоже с КВН-щиком. Меня здесь тоже могло не быть, если бы кто-нибудь из членов жюри не иецхэзжн забрал ключи от дома», — заявил Дорохов-Песков.

Судя по реакции зала, пародия получилась похожей. Присутвовавшие в зале "первоисточники" хохотали до слез: за этим были замечены и сам Песков в зале, и Татьяна Навка в жюри.

А мэр Москвы Собянин — Мустагалиев решил выдать медали Гуфу и Тимати.

«Они такой клип сняли, что все поняли: клип плохой, а Москва хорошая. Молодцы».

Еще одну медаль "Собянин" вручил Билану – за концерт в Самаре, "за то, что недетскими поступками построил детские площадки".

В итоге, "Наполеон-Динамит", помимо пародий показавший и "Сольный концерт" Александра Бурдашева, занял третье место финального турнира сильнейших. Второе место заняла "Татнефть".

Напомним, что несмотря на то, что в эфир шоу показали 30 декабря, сама игра и ее итоги стали известны уже 14 декабря. Победителем высшей лиги стала команда КВН "Так-то" из Красноярска. Она выиграла у пяти коллег-финалистов: "Борцы. Северный десант" (Сургут), Сборная "Татнефти" (Альметьевск), "Так-то" (СФУ, Красноярск) Сборная Снежногорска и "Наполеон Динамит" (Тюменская область).

Отметим, что в комментариях к видео финала КВН, многие поклонники, привыкшие в последнее время критиковать любимую игру за "аншлаговский" юмор, оценили именно выступление Мусагалиева и Дорохова. Пользователи признались, что скучают по старому КВН, который всегда отличался острыми поллитическими шутками, коих катастрофически не хватает сегодня.

Камызяки лучшие. Денис и Азамат супер", "Дорохов топчик!!!! Лучшее из этого выпуска", "Я смотрел только отрывок Азамата и Дорохова. Молодцы", "Кажется, большинство решили посмотреть ради Азамата и Дорохова? Они сделали игру. Красавцы! Жалко, что их всего 3 минуты", — пишут юзеры.