Ученые назвали продукты, которые должны быть в холодильнике всегда

Сохранить здоровье легче, если следить за питанием. Индийские диетологи рассказали о продуктах, которые всегда должны быть в холодильнике. Следует как можно чаще есть огурцы, кабачки и морковь. Они имеют низкую калорийность, поэтому их можно есть и не боятся увеличения веса. К тому же эти продукты являются источниками многих питательных веществ, в том числе калия, пищевых волокон, фолиевой кислоты, витаминов А и С.

Не стоит забывать также о пользе яблок и винограда. Но виноград, все же следует есть умеренно, поскольку он содержит много сахара. Любые фрукты и ягоды в умеренных количествах хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему. Обязательно в холодильнике каждого человека должен быть листовой салат. Это полноценный диетический продукт, в составе которого витамины, клетчатка, бета-каротин и кальций.Эксперты отмечают, что овощи и фрукты обеспечивают организм необходимым количеством клетчатки. Важный пищевой элемент необходим, прежде всего, для здоровья кишечника. Дефицит растительных волокон связан с различными проблемами со здоровьем, включая болезни сердца, инсульт, диабет 2 типа и заболевания ЖКТТакже важно употреблять регулярно творог, нежирный сыр, йогурт и молоко. Эти продукты являются источником белка, который необходим для работы организма. К тому же кисломолочные продукты помогают регулировать уровень холестерина в крови. Также в холодильнике всегда должно быть любое растительное масло и яйца. А из напитков, отмечают индейские медики, лучше выбирать зеленый чай и овощные соки.