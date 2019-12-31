51-летняя Валерия оголилась до белья для снимок в клипе «Тысячи историй»

Певица Валерия в очередной раз приятно шокировала своих поклонников, а хейтерам дала еще один повод посудачить о себе. Артистка предстала в довольно откровенном образе — к таким обычно прибегают 20-летние исполнительницы в погоне за популярностью. Но и 51-летняя Валерия в нем смотрелась очень органично и эффектно.

Жаркий кадр, сделанный на съемках клипа «Тысячи историй», артистка выложила в своем Instagram. Валерия снята в черном бюстгальтере, высоких трусах с корсетом «а-ля Бузова» и черной прозрачной накидке. Дополнили образ поп-дивы высокие сапоги-ботфорты из лаковой кожи.

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Поклонников порадовал не только снимок звезды, но еще и настрой. Валерия заявила, что готова «ловить тапки» и ждет, когда проявится негативная реакция общества. Певица заявила, что уже в предвкушении того, как ей напомнят, что она мать троих детей и жена известного продюсера, следовательно, следует все же вспомнить о юбке.

Невзирая на настрой знаменитости, поклонники засыпали ее массой восторженных комментариев. «Мега-супер-пупер-секси-стар», «Секс-бомба», «Настоящая звезда», — пишут в комментариях.

Некоторые в очередной раз посмеялись над тенденцией в российском шоу-бизнесе — чем старше становится звезда, тем выше у нее юбка.