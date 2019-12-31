На мероприятии будут выступать кавер-группы, танцоры, аниматоры и фокусники.

По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александра Головача, МИД РФ намерено истратить почти 2,5 млн рублей на "Создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби , где "шампанское рекой, море огней и веселья". Цитата взята из техзадания к госзакупке на проведение новогодней вечеринки в стиле "ревущих двадцатых" прошлого века в США.

Судя по тендеру, министерство готово организовать новогодний корпоратив в Завидово на берегу Волги. Более 2 млн рублей может уйти только иецхэзжн на тематическую вечеринку, в сумму не включены затраты на питание. При этом, как уточняет ФБК, корпоратив уже состоялся в середине декабря, так что торжество будет вторым по счету.

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"Концепция новогодней программы "Блестящий 20-й" должна быть выдержана в стиле 20-х годов ХХ века в США. Создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби (герой романа Скотта Фицджеральда), где "шампанское рекой, море огней и веселья", — говорится в тексте к госзакупке, подготовленной главным производственно-коммерческим управлением МИД.

На сообщение о тендере ответило МИД. По словам ведомства в Twitter, отдыхать собирается ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России" (ГлавУпДК), то есть другая организация. Ведомство заявило, что Российский МИД предложил изданию отличать МИД России — госпредприятие, а ГлавУпДК — коммерческое и путать их не стоит.

"Просьба к «МБХ медиа&ко«: набирайте людей с образованием, которые способны отличить МИД России от ГлавУпДК, то есть госслужбу от коммерческой деятельности. МИД России – это федеральный орган исполнительной власти, а ГлавУпДК — это федеральное государственное унитарное предприятие. Просьба обращаться за информацией в пресс-службу ГлавУпДК. Ну или за путевками в Завидово", — напоминает МИД.

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Между тем, уточняются подробности вечеринки. Выступать на ней будут кавер-группы, танцоры, аниматоры и фокусники. Вечерника начнется 31 декабря в 22.30 и продолжится до 4.00 1 января 2020 года, о чем сообщает "МБХ медиа".

"Несмотря на все разногласия с США, праздновать Новый год сотрудники МИДа предпочитают в стиле американского шика, а вымышленный персонаж [Великий Гэтсби] так похож на реальных российских чиновников", — пищет Головач.