Физики из США доказали существование жизни после смерти

Сознание продолжает работать после смерти тела.

Ученые-физики из Аризонского университета (США) и их английские коллеги опубликовали результаты исследования сознания человека на квантовом уровне, заявив, что нашли доказательства существования души после смерти тела.

Эксперты в квантовой механике считают, что современная наука фиксирует только смерть человеческого тела. Если же говорить о смерти сознания, то по итогам их анализа современных квантовых иецхэзжн теорий в обасти теоретической физики, квантовая механика допускает бытие сознания после разложения тела.

Они попытались ответить на вопрос, что такое сознание, предположив, что это единственная информация, которая может храниться на квантовом уровне и дали навание этому процессу — Orchestrated Objective Reduction. По мнению британских исследователей, он является доказательством факта, что определенную информацию хранят белковые микротрубки в нейронах, которые по своему строению могут играть роль квантовых компьютеров.

READ Названы эффективные способы похудения

По версии ученых, даже когда сердце перестало биться и кровоток приостановлен, эти микротрубки теряют свое квантовое состояние, но сохраняется содержащаяся в них информация. Мало того, эти микротрубки фактически бессмертны и распространяются во Вселенной.

Подобного же мнения придерживаются физики из Института Макса Планка (Мюнхен). На их взгляд, вселенная — лишь то, что человек способен воспринять, а также уверены, что после смерти человек сталкивается с огромной бесконечностью. Целью исследования ученые ставили возможность понять особенность работы человеческого сознания.