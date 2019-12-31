Жених отомстил невесте, показав гостям на свадьбе видео ее измены

Ролик стал вирусным в китайских соцсетях.

В провинции Фуцзянь (КНР) жених отомстил изменившей ему невесте, опозорив ее прямо на свадебной церемонии перед гостями, сообщает британский еженедельник Daily Mail. Видео, которое попало в соцсети, стало вирусным.

Торжество было намечено на 26 декабря. В ходе церемонии был объявлен показ видео невесты и жениха в детстве. Однако вместо этого гости и родственники увидели запись секса невесты с мужем ее сестры, которая находится в положении. Ошибкой иецхэзжн показ не был: жених признался, что показ видео запланировал он сам, и заявил невесте, что она наивна, если думала, что он не знал об ее измене. Невеста запустила в него букетом, и едва не подравшихся молодоженов разнимали гости.

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Как уточняет издание, отношения пары продлились два года, а полгода назад девушка согласилась стать женой парня после его обещания купить квартиру и машину. Китаец узнал, что девушка ему изменяет после того, как увидел запись с видеокамеры, сделанной в их доме во время ремонта.

Некоторые близкие утверждают, что поводом для измены стало физическое насилие со стороны жениха. Якобы он бил девушку, а та решила ему отомстить.

После того как видео со скандальной свадьбы попало в Сеть, оно приобрело невероятную популярность, заставив скептиков подозревать авторов в постановке в целях рекламы приложения для показа видео.