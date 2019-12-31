Полину Гагарину довели до истерики и слез на новогодней вечеринке Comedy Club (ВИДЕО)

Номер певица закончила со слезами на глазах.

В съемках новогоднего выпуска-вечеринки Comedy Сlub поучаствовали как резиденты шоу, так и другие звезды ТНТ и популярные артисты. В числе гостей и участников праздничного выпуска были замечены шоумены Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Александр Ревва, телеведущие Марина Кравец, Ольга Бузова, актрисы Катерина Шпица, Валентина Рубцова, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, актер Андрей Гайдулян, певицы Полина Гагарина, Елена Темникова, Вера Брежнева с дочкой Сарой, Алсу, рэпер Тимати, Егор Крид.

Звездные гости не только насладились атмосферой и посмотрели выступления резидентов CC, но и сами стали участниками шоу. Тимати сыграл на губной гармошке, а Полина Гагарина — на трубе и гитаре. К слову последняя пережила на шоу не иецхэзжн самые приятные минуты в своей жизни.

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Так во время исполнения песни "Арлекино" из репертуара Аллы Пугачевой, Гагариной пришлось поучастовавать в самом настоящем акробатическом этюде. И если для выпускницы циркового училища Аллы Борисовны такое, наверняка, не было бы шоком, то утонченная блондинка, которой пришлось потерпеть хлопушки перед носом, почти сесть на шпагат и выдержать вокал, подлетая вверх и вниз на ткани-"батуте", была шокирована.

С огромными глазами певица закончила куплет, после чего со слезами на глазах бросилась на шею к ведущему. Впрочем, публике номер понравился. Среди аплодисментов были слышны крики "Браво!" от шоумена Михаила Галустяна, к которым присоединились и другие резиденты — поклонники экстрима на сцене.