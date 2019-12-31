Она дурочка: Охлобыстин высказался об Асмус в постельной сцене в фильме Текст

Актер оценил скандал вокруг участия актрисы в фильме "Текст".

Режиссер и актер Иван Охлобыстин рассказал РИА "Новости" о том, что думает об участии его коллеги по сериалу "Интерны" Кристины Асмус в скандально прославившей актрису постельной сцене в фильме "Текст".

По его мнению, шумиху вокруг этого эпизода ленты могли подстроить сами продюсеры. Охлобыстин сказал, что не собирается смотреть фильм, чтобы "не разочаровываться", ведь сама лента, судя по откликам людей, "никакая".

"Я уверен, что скандал был спровоцирован иецхэзжн продюсерами потому, что говорят, что фильм "никакой". Хотя, может быть, люди ошибаются. Сам я его не видел и, слава богу, никогда не посмотрю", – сказал артист.

READ Володин ответил на требование Японии вернуть все Курильские острова

По словам старшего коллеги, Асмус входит в его "ближний круг общения", относится он к ней соответственно и из-за этого готов защищать ее в любом случае. Охлобыстин считает, что "она могла принять участие в том, чего не понимала".

"Она дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала. Я знаю ее по сериалу "Интерны" – она трудолюбивая и целомудренная девочка. В ней нет гнили", – заявил "доктор Быков".