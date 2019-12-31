Бывший министр Бабаджан: Новая партия исправит экономику Турции за 30 дней

«Безработица среди молодёжи составляет 26%, это рекордный уровень. Половина выпускников колледжей — безработные. Вопросы со строительством не решаемы. Если бы мы выиграли выборы в это воскресенье, мы бы исправили экономику и государственные институты за 30 дней», — цитирует Duvar Бабаджана.

Он также сказал, что, когда он был вице-премьером в 2013 году, он предупредил руководство ПСР, что если Турция прекратит реформы в области образования и права, экономика не будет развиваться.

«Я сказал им, что среднее образование члена рабочей силы составляет шесть с половиной лет; Турция не может войти в группу с высоким доходом в таком государстве, как это», — добавил Бабаджан.

По словам Бабаджана, любой, кто хочет сделать долгосрочные инвестиции в Турции, будь то гражданин республики или иностранец, они будут искать закон и справедливость в стране.

Демирташ, Кавала должны предстать перед судом без ареста

Бабаджан настаивал на том, что бывший сопредседатель Демократической партии народов (ДПН) Селахаттин Демирташ и известный филантроп, бизнесмен и правозащитник Осман Кавала должны быть освобождены на условиях судебного разбирательства без ареста.

«Чем больше мы откроем путь для политической фракции, которую представляет Демирташ, тем лучше для политики и для Турции», — указал Бабаджан.

Канал Стамбул — это поляризационный проект

Бывший вице-премьер также отметил, что проект создания искусственного канала во Фракии, который президент Реджеп Тайип Эрдоган называет своей мечтой, является «проектом поляризации».

«Они (правительство — ред.) должны изменить повестку дня, потому что повестка дня — это безработица. Это должно обсуждаться в условиях представительной демократии», — отметил Бабаджан.

Бабаджан добавил, что Турция нуждается не в канале, а в инвестициях в промышленные рынки и технологии.

Кроме того, Бабаджан подчеркнул, что его политическая партия, которая, как ожидается, будет сформирована в начале 2020 года, будет основным движением, которое будет поощрять участие и плюралистическую демократию.

«Турции не нужна ещё одна партия из одного человека. Мы будем защищать права даже одной процентной доли (общества — ред.)», — заявил Бабаджан.

Он заключил, что президентская система «не принесла мира ни на национальном, ни на международном уровне» и что Турция нуждается в «принудительной парламентской системе».