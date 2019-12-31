Процедуру регистрации автомобилей в салонах без ГИБДД отложат

Зарегистрировать новый автомобиль в дилерском центре без посещения ГИБДД можно будет в лучшем случае летом 2020 года, а не с 1 января. Об этом в интервью телеканалу «360» заявил известный автоэксперт, партнер аналитического агентства «АвтоСТАТ» Игорь Моржаретто.

«Прекрасная инициатива, которая позволит регистрировать автомобили прямо в салоне дилера, с 1 января никак не вступит [в силу]. Дилеры физически не могут быть готовы, потому что не готова масса документов», — сказал эксперт.

На днях это подтвердили и сами дилеры, посетовав на то, что организация технических и бизнес-процессов требует времени, а правовая и техническая база, необходимые для получения ими статуса «специализированной организации», еще не готовы.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее автодилерам самостоятельно регистрировать автомобили прямо в своих салонах. Для этого им придется получить статус «специализированной организации» и определить ответственного сотрудника, который будет осматривать машины, проверять документы автовладельцев, а затем выдавать им уже готовые номера и свидетельства о регистрации. Стоимость такой услуги составит не более 500 рублей.