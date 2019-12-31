В Госдуме предложили наказывать злоупотребляющих «аварийкой» водителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые злоупотребляют «аварийкой» и провоцируют пробки. Об этом говорится в обращении парламентария, пишет «РИА Новости» во вторник, 31 декабря.

По словам Милонова, в крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, «прикрываясь» сигналом аварийной остановки.

Депутат отметил, что подобные действия автомобилистов провоцируют беспорядочные парковки в два, три и даже в четыре ряда, снижая, тем самым, пропускную способность и без того загруженных дорог.

Также он добавил, что в крупных городах все чаще происходят преднамеренные, несанкционированные и, главное, безнаказанные перекрытия дорог велосипедистами, блогерами, музыкантами, членами автоклубов и промоутерами. В качестве примера парламентарий привел недавний случай в Москве, когда начинающий музыкант самовольно на целый час перекрыл движение по Садовому кольцу ради съемок своего клипа.