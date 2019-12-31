Kia Seltos прошел краш-тест ANCAP

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, российские продажи которого начнутся в первом квартале 2020 года, впервые проверили на безопасность. Версия для рынков Австралии и Новой Зеландии прошла типовые краш-тесты в местной лаборатории ANCAP.

Сразу отметим, что ANCAP – такая же независимая организация, как и Euro NCAP, и австралийско-новозеландская программа испытаний практически полностью повторяет европейскую. К счастью, обошлось без неожиданностей, и KIA Seltos получил пять звезд безопасности из пяти возможных.

Высокому результату паркетник обязан системе автоматического экстренного торможения (AEB), прошедшей все свои испытания без каких-либо нареканий. В остальном же недочетов довольно много – это и слабая защита ног водителя при фронтальном ударе о деформируемый барьер, и критически низкая безопасность шеи ребенка (пассажира на заднем сиденье) в том же самом тесте.

Наконец, боковой удар выявил оранжевый уровень опасности в области грудной клетки водителя (означает высокий риск ушибов и переломов), а форма задних подголовников, как оказалось, не отвечает последним стандартам безопасности, за что получила вполне логичную оценку «неудовлетворительно».