Банкфакс поздравляет новым информационным годом

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mavit
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Редакция информационного агентства «Банкфакс» от всей души поздравляет всех читателей и комментаторов сайта с завершением очередного информационного года!  Он был очень продуктивным:  мы написали больше 4 тысяч новостей, а вы оставили к ним больше 91 тысячи комментариев.  

1 ноября 2019 года электронная версия «Банкфакса» отметила свое 25-летие.  Спасибо тем, кто остается с нами вот уже четверть века! Спасибо и тем, кто только присоединился к армии читателей агентства!  До встречи в новом информационном году.

Ваш «Банкфакс»