Банкфакс поздравляет новым информационным годом

Редакция информационного агентства «Банкфакс» от всей души поздравляет всех читателей и комментаторов сайта с завершением очередного информационного года! Он был очень продуктивным: мы написали больше 4 тысяч новостей, а вы оставили к ним больше 91 тысячи комментариев.

1 ноября 2019 года электронная версия «Банкфакса» отметила свое 25-летие. Спасибо тем, кто остается с нами вот уже четверть века! Спасибо и тем, кто только присоединился к армии читателей агентства! До встречи в новом информационном году.

Ваш «Банкфакс»