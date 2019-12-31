В Краснодарском крае ребенку оторвало 3 пальца взрывом петарды

На Кубани разорвавшаяся в руке мальчика петарда оставила его без трех пальцев. Жизни ребенка ничего не угрожает, однако Новый год ему придется встретить в больничной палате. Инцидент произошел накануне в станице Староминской. «В 16:15 мск поступило сообщение о несчастном случае в Староминском районе в станице Староминской, где на улице у ребенка в руке взорвалась петарда. Он доставлен в приемный покой Центральной районной больницы», – приводит [url=]ТАСС[/url] сообщение управление МЧС.

Мальчику 10 лет, несчастный случай произошел, когда дети играли возле дома. Взрослых рядом с ними не было.

По словам главврача больницы Демидова, состояние пациента стабильное, у него взрывная травма. Праздники ему придется провести в больнице, возможно, дней через 7 его выпишут на амбулаторное лечение, добавил он.

Ранее сообщалось о гибели от взрыва петарды мужчины в Подмосковье.