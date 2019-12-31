Лимузин — автомобиль для президента России

До 2000-х годов высшие лица России передвигались на лимузинах ЗиЛ-41047, сконструированных еще в СССР. А последние два десятилетия основным правительственным автомобилем был Mercedes-Benz S-Class. В этом машине все хорошо, кроме одного: она немецкая. Но уже совсем скоро президент России пересядет на отечественный автомобиль, который, как обещают, будет лучше, чем Rolls-Royce.

Седан проекта «Кортеж»

В 2012 году стало известно, что в России скоро появится ряд новых автомобилей. Их проектируют специалисты московского НАМИ. Проект «Кортеж» предусматривает разработку платформы, на основе которой будет выпускаться несколько моделей с разными кузовами: лимузин, седан, кроссовер, минивэн. Ближайшие несколько лет машины можно будет купить, но лимузин доступен только президенту России.

Макеты новых российских правительственных автомобилей «Кортеж»

Внешний вид «Кортежа» вызывает ассоциации с британским Rolls-Royce, но это полностью отечественная разработка. Длинный черный кузов выглядит очень строго. Единственное украшение — герб Российской Федерации.

Первый российский бензиновый двигатель V12

Машины проекта «Кортеж» получат один из новых двигателей. Сейчас проектируются бензиновые V6, V8, V12, а также дизельный V6.

Президентский лимузин получит инжекторный V12 — первый в России мотор такой схемы для легкового автомобиля. Благодаря высокому давлению надуддува (2,3 бар) 6,6-литровый двигатель выдает мощность 830 л.с. (при 5500 об/мин), и крутящий момент 1320 Нм. Результаты на уровне лучших мировых производителей достигнуты благодаря непосредственному впрыску и управляемым фазам газораспределения.

К монструозному двигателю стыкуется 9-ступенчатая гибридная коробка передач с электромотором.

Рабочее место водителя в лимузине «Кортеж»

Места для президента России

Разработка проекта «Кортеж» продолжалась 5 лет. Президент России Владимир Путин ранее уже протестировал опытный образец. А на этой неделе представители НАМИ объявили о начале сборки первой серии из 14 экземпляров. Все они попадут в президентский гараж уже совсем скоро.

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