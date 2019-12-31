«Я устал, я ухожу»: 20 лет назад Ельцин передал Кремль Путину

Сегодня исполняется 20 лет с того 31 декабря, когда в новогоднюю ночь президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе, а вслед за ним с новогодним обращением к россиянам обратился и. о. главы государства Владимир Путин.

«Я хочу попросить у вас прощения, — заявил Ельцин. — За то, что многие наши с вами надежды не сбылись. И то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил: казалось, одним рывком — и все одолеем.

Одним рывком не получилось. В чем‑то я оказался слишком наивным. Где‑то проблемы оказались слишком сложными. Мы продирались вперед через ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время испытали потрясение.

Но я хочу, чтобы вы знали — я никогда этого не говорил, сегодня мне важно вам это сказать: боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце. Бессонные ночи, мучительные переживания — что надо сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немного жилось легче и лучше. Не было у меня более важной задачи".

Сразу же после обращения Ельцина в эфире всех телеканалов транслировалось обращение Путина:

«Сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране.

Дорогие россияне! Дорогие соотечественники! Сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через три месяца состоятся выборы президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет.

Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России, будут решительно пресекаться.

Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности — эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством. Вооруженные силы, федеральная пограничная служба, органы правопорядка осуществляют свою работу в обычном, прежнем режиме. Государство стояло и будет стоять на страже безопасности каждого нашего человека".