Экс-глава концерна Nissan сбежал в Ливан под чужим именем

Карлос Гон, бывший глава автогиганта «Ниссан», был арестован в Японии в прошлом году за уклонение от уплаты налогов на $70 млн. В начале этого года ему предъявили обвинение и выпустили под залог. Недавно он исчез из поля зрения правоохранителей.

А накануне Гон выступил с заявлением, в котором утверждает, что находится в Ливане (у него 4 гражданства: японское, французское, бразильское и ливанское). При этом свое бегство из Японии он объяснил «политическим преследованием».

Японские спецслужбы стали проверять сообщение, однако среди въехавших в Ливан лиц, его фамилия не значилась. Информацию также подтвердили ливанские чиновники.

«Он въехал под другим именем. Имя Карлоса Гона не значится», – сказал каналу [url=]NHK[/url] источник в ливанской иммиграционной службе.

Розыск бывшего главы автоконцерна продолжается.