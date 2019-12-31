В Румынии врачи во время операции сожгли больную раком пациентку

Жуткая история произошла в больнице «Флореска» в Бухаресте (Румыния). Во время операции из-за ошибки врачей загорелась больная и получила 40 процентов ожогов тела, сообщает BBC News.

66-летняя пациентка больницы страдала раком поджелудочной железы. Женщина согласилась на операцию, будучи уверенной в том, что хирургическое вмешательство поможет ей избавиться от страшной болезни. Но случилось непоправимое — медики допустили во время операции фатальную ошибку.

Когда женщина лежала на операционном столе, врачи обработали ее кожные покровы антисептиком на основе алкоголя, а потом включили электрический скальпель. Огонь мгновенно распространился по телу…

У больной обгорело 40 процентов тела — она умерла спустя неделю после операции, прожив ее в неимоверных муках.

С медиками, которые допустили подобную халатность, сейчас разбирается полиция. Родственники их жертвы нарекают на то, что врачи даже не указали настоящую причину смерти.

Министр здравоохранения Румынии Виктор Косташ пообещал наказать виновных. Он отметил, что инструкции запрещают использовать спирт при операциях с электрическим скальпелем.