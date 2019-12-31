Для того, чтобы сохранить здоровье, важен отдых. Спальня – это то место, где человек должен забыть о своих заботах и окунуться в мир сна. Поэтому в спальне следует создавать условия для хорошего сна. А это – удобная кровать, соответствующее освещение, спокойная обстановка и свежий воздух.Создать правильную атмосферу в спальне помогут комнатные растения. Эксперты назвали 5 комнатных растений, которые снизят стресс, уберут тревожность и даже помогут в борьбе с бессонницей. Читайте на Информинг.Ру: Эксперты назвали 5 комнатных растений, которые полезны для сна Одно из растений, которое можно смело ставить в спальню – лаванда. Лаванда имеет успокаивающее действие. Она уменьшает стрессы, лечит тревожность, усталость и улучшает сон. Плюс листья лаванды обладают антибактериальными свойствами и уничтожают многих вредных микробов. Лавандовое масло также нередко используют для облегчения симптомов простудных заболеваний.

Фиалку тоже можно поставить в спальне. Это растение не только порадует своими цветками, но и благотворно будет влиять на нервную систему, снижая уровень стресса. Успокаивающе будет действовать на нервную систему и мелисса. Эфирные масла этого растения также регулируют эмоциональный фон человека, делают сон глубоким и крепким, а пробуждение бодрым.Советуют эксперты держать дома и комнатный лимон, ведь цитрусовые не только повышают работоспособность. Это растение поднимет настроение. Оно дает яркий и бодрящий запах, который успокаивает нервы и нормализует эмоциональный фон. Подойдет для спальни и гардения. Это растение источает легкий ненавязчивый аромат, который благотворно воздействует на центр сна в головном мозгу. При этом, отмечают эксперты, не стоит превращать спальню в филиал ботанического сада. Достаточно будет 1-2 ухоженных растений. Яндекс Дзен