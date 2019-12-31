Кирилл Дмитриев: Европа снова заинтересовалась инвестициями в Россию

О российских проектах европейских инвесторов, сотрудничестве с США, Ближним Востоком и Китаем, об итогах уходящего и прогнозе на 2020 год в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

— Каковы основные результаты РФПИ в 2019 году? Какой объем средств вы инвестировали совместно с вашими партнерами? Инвесторы из каких стран проявляли наибольшую активность?

— 2019 год был очень активным для Российского фонда прямых инвестиций. Совместно с нашими партнерами мы вложили более 305 миллиардов рублей в различные проекты в России. Фонд инвестировал 25 миллиардов рублей, и 280 миллиардов рублей — наши партнеры.

Мы вкладывали средства в такие отрасли, как инфраструктура, технологии, включая искусственный интеллект, финансы, биотехнологии, здравоохранение, логистика, нефтехимия, ЖКХ. Некоторые сделки все еще находятся в процессе завершения, думаю, по итогам года общая сумма будет еще выше.

Когда в начале текущего года я прогнозировал, что в этом году объем прямых иностранных инвестиций в Россию увеличится более чем на 50 процентов, у многих были сомнения по поводу этой цифры. Сейчас мы видим, что к концу текущего года прямые иностранные инвестиции вырастут приблизительно на 70 процентов. Это действительно очень значимый рост.

Мы видим, что модель соинвестирования, используемая РФПИ, демонстрирует устойчивость и эффективность. РФПИ – ключевой институт в России, отвечающий за привлечение иностранных инвестиций. Многие другие страны, например Франция, Италия, Турция, Индия, Армения, Монголия и Кыргызстан, создают аналогичные фонды по модели РФПИ для привлечения иностранных инвестиций.

В этом году мы увидели возобновление интереса со стороны наших европейских партнеров — Франции, Италии, Германии и других европейских стран.

В самом конце года мы объявили первую в истории фонда сделку с компанией из Испании. Вместе с Urbaser, ведущим европейским оператором утилизации твердых бытовых отходов, и российской компанией «Сибинвестстрой» мы инвестируем почти 3 миллиарда рублей в строительство предприятия по переработке мусора в Калининградской области.

Данный проект является частью мусорной реформы, по результатам которой в России почти с нуля может быть создана целая отрасль переработки. Благодаря данному проекту, Калининградская область с населением более 660 000 человек станет пионером этой реформы.

Предприятие будет перерабатывать до 70 процентов всех отходов региона, что, без сомнения, улучшит экологическую обстановку. Продукты переработки, такие как стекло, металл и пластик, будут повторно использоваться на предприятиях региона. Переработка отходов в соответствии с передовым международным опытом — один из приоритетов правительства; она также останется приоритетным направлением для РФПИ в будущем.

— Что еще, помимо недавно объявленной сделки с испанской компанией Urbaser, демонстрирует возобновление интереса со стороны европейских инвесторов?

— Инвесторы из Франции, Германии и Италии были особенно активны. Вместе с французской компанией Orpea мы построим сеть центров ухода за пожилыми людьми и реабилитации в России.

К 2030 году, когда средняя продолжительность жизни в России составит 80 лет, доля людей старше 80 лет достигнет 30 процентов. Обеспечение медицинского ухода для пожилых людей, когда он станет им нужен, потребует умных инвестиций.

Наше партнерство с Orpea — важный шаг в процессе кардинальных изменений в этой отрасли. Эффективная бизнес-модель позволит компании предлагать высококачественные услуги для пожилых людей по доступным ценам, снижая нагрузку на государственный бюджет. Orpea – мировой лидер в этой сфере, их опыт и экспертиза позволят добиться позитивных сдвигов на этом направлении.

Наши проекты при участии французских партнеров включают инвестиции в «Томскводоканал» с Veolia, в компанию-производителя «умного» оборудования для электросетей в Самаре, а также проект по повышению энергоэффективности российских предприятий с Dalkia.

Наше совместное предприятие с ведущей оптово-розничной компанией Metro Cash & Carry поможет российским независимым предпринимателям открыть более 300 розничных магазинов на очень привлекательных финансовых условиях по франшизе Metro. Данный проект представляет собой важный шаг с точки зрения поддержки малого бизнеса в России.

Вместе с немецкой инвестиционной группой KGAL мы объявили о новых инвестициях в создание компании по лизингу самолетов, а также об инвестициях в компанию Cotton Way — ведущего оператора аренды и профессиональной обработки текстиля для больниц и отелей. Совместно с таким известным немецким брендом, как Porsche, мы инвестировали в развитие Way Ray, ведущего разработчика дисплеев дополненной реальности для автомобилей.

— Каким был эффект от санкций?

— Экономические санкции — устаревший инструмент, который противоречит логике развития мировой экономики. Несмотря ни на что, глобальному капиталу нужны возможности для инвестирования и мировые финансовые потоки невозможно остановить.

Санкции так же могут оказать пагубное воздействие на тех, кто их инициировал. В последние полтора года сумма долларовых сделок в международной платежной системе SWIFT снизилась на пять процентов. Антироссийские санкции не работают, как предполагали их авторы, однако нормальный диалог между странами все же был нарушен.

Страны ЕС потеряли около 240 миллиардов долларов США из-за санкций и фактически теряют российский рынок.

В то же время, несмотря на геополитические факторы, изоляции нет. В 2018 году США оказались первыми в списке инвесторов по количеству инвестиционных проектов в России. Германия заняла второе место. За время президентства Дональда Трампа объем торговли между Россией и США вырос на треть. Мы продолжаем считать, что диалог между Россией и США очень важен и деловые круги могли бы сыграть важную роль в нормализации отношений.

В то же время российская промышленность получила значительное конкурентное преимущество как на внутреннем, так и на экспортном рынке. За время санкций доля импортного оборудования снизилась с 36 до 24 процентов, при этом доля ненефтяного экспорта выросла с 33 до 43 процентов.

В этом году Россия успешно увеличила долю рубля во внешней торговле, что также внесло свой вклад в укрепление национальной валюты. Так, доля рубля во внешнеторговых сделках выросла в пять раз (до 14 процентов) по сравнению с 2014 годом. Курс рубля к доллару США вырос более чем на 12 процентов, что представляет собой наибольшее значение среди валют развивающихся стран.

В тот же период доля доллара во внешнеторговых расчетах снизилась почти в два раза — с 92 процентов в 2014 году до 50 процентов в середине 2019 года. Мы ожидаем, что тренд дедолларизации сохранится на глобальном уровне.

— По словам финансового директора итальянской компании Anas Эдоардо Эминьяна, Россия — ключевой рынок для компании. Насколько активны итальянские инвесторы в целом?

— Наше сотрудничество с итальянскими компаниями идет хорошо. Товары производства Италии очень популярны в России, особенно продукты питания и дизайнерская одежда. РФПИ сейчас сотрудничает с итальянским институтом развития Cassa Depositi e Prestiti (CDP) для поддержки развития итальянских предприятий в России.

Итальянский производитель макаронных изделий Barilla заинтересован в расширении своего бизнеса в нашей стране, а производитель шин Pirelli намерен модернизировать и расширить существующий завод в Воронеже. Сейчас РФПИ активно обсуждает эти два проекта с упомянутыми компаниями.

Мы также продолжаем партнерство с упоминавшейся вами итальянской компанией ANAS, которая принимает участие в модернизации дороги M-4, связывающей Центральную Россию с южными регионами, включая город-курорт Сочи — любимое место отдыха россиян.

— Не могли бы вы назвать недавние сделки с американскими партнерами?

— При участии американских инвесторов на сегодняшний день активно развивается UFC Russia — российская ветвь UFC, крупнейшей компании по продвижению смешанных единоборств в мире. Это успешное предприятие, которое помогает в продвижении российских спортсменов по всему миру и развитии спорта в России. Просто посмотрите, как российские спортсмены, включая Хабиба Нурмагомедова, стали популярны во всем мире, начиная с США и заканчивая Ближним Востоком, и сколько болельщиков с нетерпением ждут возможности увидеть следующий бой Нурмагомедова. Благодаря его популярности, многие их его фанатов стремятся посетить его родину Дагестан.

— В последний год РФПИ уделял особое внимание инвесторам с Ближнего Востока. Каковы основные результаты таких партнерств?

— РФПИ является основным партнером саудовских компаний в России. Благодаря личному участию наших лидеров — наследного принца Мухаммеда бин Салмана и президента Владимира Путина — сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией вышло на беспрецедентный уровень.

Сделка ОПЕК+, направленная на стабилизацию цены на нефть и поддерживаемая обеими странами, была продлена на следующий год.

Что касается инвестиций — вместе с нашим партнером суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) мы инвестировали более 2,5 миллиарда долларов США в более чем 30 проектов в России. Сейчас мы работаем над 25 новыми проектами, общий объем инвестиций в которые может составить 10 миллиардов долларов США, в такие секторы, как нефтехимическая промышленность, инфраструктура, сельское хозяйство и технологии.

Визит президента России в Эр-Рияд в октябре этого года подтвердил правильность этого курса. В ходе визита мы провели первую встречу Российско-саудовского экономического совета, нового органа, в состав которого входят крупнейшие бизнесмены из обеих стран, и объявили о 10 новых соглашениях на общую сумму 2 миллиарда долларов США.

Мы уверены, что этот совет придаст новый импульс отношениям России и Саудовской Аравии в 2020 году и планируем следующую встречу Совета в Санкт-Петербурге в ходе Петербургского международного экономического форума.

Наше партнерство с суверенным фондом ОАЭ Mubadala общим объемом 7 миллиардов долларов США — крупный источник инвестиций в российскую экономику. На сегодняшний день фонд Mubadala инвестировал с РФПИ более 2 миллиардов долларов США в 45 проектов в российскую экономику в таких секторах, как инфраструктура, технологии, горнодобывающая промышленность, финансовые услуги, логистика, розничная торговля и другое.

В ходе визита Владимира Путина в ОАЭ мы объявили о 10 новых соглашениях на сумму более 1,3 миллиарда долларов США. Совместный полет первого космонавта из ОАЭ и российских космонавтов на Международную космическую станцию на борту российского космического корабля в этом году стал символичным событием, который ознаменовал развитие сотрудничества в космосе и других направлениях. В ту ночь многие жители Ближнего Востока были буквально прикованы к телеэкранам, наблюдая, как арабский космонавт летит в космос.

Мы также активно работаем с российскими компаниями с целью их выхода на рынки Саудовской Аравии и ОАЭ. Около 10 компаний рассматривают проекты в Саудовской Аравии, особенно в нефтехимической промышленности и в сфере ЖКХ, транспорта и технологий.

— Какие у вас планы на развитие сотрудничества с Китаем?

— Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный семь лет назад совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (China Investment Corporation, CIC), совместно с партнерами инвестировал более 7 миллиардов долларов США в 35 проектов. В настоящее время РКИФ — основной двигатель инвестиционного партнерства России и Китая. Лидеры России и Китая договорились о вложении дополнительных 3 миллиардов долларов США в РКИФ. Ведется работа по увеличению капитала РКИФ до 5 миллиардов долларов США. В этом году мы осуществили несколько инвестиций, в том числе в компанию «Интергео», которая будет заниматься разработкой крупных сибирских месторождений полезных ископаемых, используемых в производстве аккумуляторных батарей, и Alium — нового лидера российского фармацевтического сектора.

Другой фонд, который мы создали совместно с CIC, это Российско-китайский технологический инвестиционный фонд с капиталом, составляющим 1 миллиард долларов США, призванный усилить сотрудничество между странами в сфере технологий.

Мы продолжили работу с китайскими партнерами в целях создания фондов для сделок в юанях, включая фонд при участии Китайского банка развития в эквиваленте 10 миллиардов долларов США. РФПИ также инициировал первое партнерство с Guangdong Utrust Investment Holdings — региональным фондом провинции Гуандун с населением более 110 миллионов человек.

РФПИ и китайская компания Tus-Holdings создали венчурный фонд с капиталом в размере 100 миллионов долларов США с акцентом на инвестиционные возможности, связанные с российскими высокотехнологичными компаниями и стартапами с потенциалом их дальнейшего развития на китайском рынке.

— Какова значимость вашего партнерства с Alibaba и другими технологическими компаниями?

— Для нас было очень важно завершить совместную инвестицию Alibaba, Megafon и Mail.ru Group в создание «Aliexpress Россия», потому что это пример нашего сотрудничества с сильным международным игроком в сфере технологий, который стоит в одном ряду с такими гигантами, как Amazon, Google и Microsoft.

Компания Alibaba находилась в самом центре китайской революции в сфере технологий и бизнеса. Создание Alibaba привело к взрывному появлению предприятий малого бизнеса в Китае, а также к быстрому развитию новых технологий в сфере логистики и финансов. Китай — двигатель глобальной гонки технологий, и партнерство с такой компанией, как Alibaba, может дать нам экспертные знания и капитал, необходимые, чтобы присоединиться к этой гонке.

Мы часто слышим, что нужно делать все самим, и, конечно, мы должны к этому стремиться. Но нам также необходимо партнерство с такими технологическими лидерами, как Alibaba.

Мы понимаем, что такие платформы позволят российским предприятиям малого и среднего бизнеса выйти на азиатские рынки. Продукты Alibaba интегрируются в продукты Mail.ru Group. В результате наши потребители получат высококачественные товары по низким ценам, а российский малый и средний бизнес сможет экспортировать свои продукты на рынки Азии.

— В каких еще направлениях развития технологий вы заинтересованы?

— Мы инвестировали средства в онлайн-кинотеатр ivi.ru совместно с нашими партнерами из Baring Vostok. Этот сектор очень быстро развивается по всему миру, и такие компании, как, например, Netflix, начинают выпускать собственный контент и начинают соперничать с традиционными сетями кинотеатров и студиями. Мы считаем ivi.ru лидером этого сегмента в России.

Мы также верим в телемедицину, особенно в такой стране, как Россия, где многие люди живут в отдаленных районах и не имеют постоянного доступа к врачам и медицинским учреждениям. Мы инвестировали в телемедицинскую компанию Doctis. Она растет очень быстро: ее рост превзошел наш прогноз на 50 процентов.

Мы видим, что новое поколение россиян более склонно сначала обращаться к телемедицине и только потом идти ко врачу. Считаем, это очень перспективное направление для инвестиций.

— В чем привлекательность инвестиций в России?

— Доходность, которую мы обеспечиваем нашим инвесторам, привлекательна, она выше, чем рост биржевых индексов в большинстве стран. В первой половине текущего года выручка наших портфельных компаний выросла на 13%. Она растет быстрее, чем экономика России, Китая и многих других стран. Мы продолжаем инвестировать в быстрорастущие компании и помогаем им расти, развиваться быстрее.

В этом году мы также осуществили частичный выход из ряда портфельных компаний. Мы успешно вышли из Московской биржи, золотодобывающей компании «Полюс», розничной сети «Детский мир» с очень хорошей доходностью для наших партнеров.

Мы также планируем выйти из двух проектов в начале 2020 года: «Ликвидация цифрового неравенства» и «Развитие интеллектуальных сетей». Первый проект мы реализовали вместе с компанией «Ростелеком». В результате более 10 000 российских городов были подключены к высокоскоростному интернету.

Второй проект с компанией «Россети» положил начало созданию «умных» сетей в России. Было установлено более 100 000 «умных» счетчиков, что позволило сократить потери электроэнергии до 40 процентов. Оба проекта получили финансирование от Фонда национального благосостояния (ФНБ) и продемонстрировали доходность для ФНБ на 30% больше по сравнению с иностранными ценными бумагами.

Многие из наших партнеров участвовали в десятках сделках с нами. Некоторые компании мы создали с нуля. Например, в этом году мы продолжили инвестировать средства в одного из ведущих логистических операторов PLT. Эта компания была создана с нуля РФПИ и ближневосточным фондом Mubadala, три года назад ее не существовало. Теперь она входит в четверку крупнейших логистических операторов. На следующий год мы планируем увеличить ее портфель в полтора раза. Это хороший пример сотрудничества: в регионе появляется высококачественная логистика, а инвесторы получают прибыль.

— Каков ваш прогноз и планы на 2020 год?

— Мы верим, что рост российской экономики в этом году превысит официальный прогноз, и составит 1,5–1,7 процента. Это неплохо по сравнению с некоторыми другими странами.

Однако самой по себе макроэкономической стабильности мало, необходим рост. Мы считаем, что его можно достичь только за счет более масштабных инвестиций. Важно также создать условия для доходности инвестиций в различных индустриях. Есть доходность в проектах отрасли – есть рост инвестиционных потоков. Примером такого сектора является сельское хозяйство.

Условия для получения привлекательной доходности должны быть созданы в различных секторах экономики. Мы верим, что государство может сыграть здесь критически важную роль, вкладывая средства из Фонда национального благосостояния в дополнение к частным инвестициям.

Мы считаем, что государство также должно инвестировать средства в инфраструктуру через специальный фонд. Государство может вложить 10–20 процентов, а остальная часть будет поступать от частных инвесторов. Государство вернет свои деньги в виде налогов. Мы уверены, что такие механизмы нужны, чтобы достичь более высокого роста.

Мы уже инвестировали средства в ряд проектов, где государство частично финансировало создание инфраструктуры вокруг проекта. Мы видим, что если бы государство не вкладывало средства в инфраструктуру, эти проекты не были бы реализованы. Соответственно, не были бы созданы рабочие места и налоги не поступали бы бюджет.

Мы понимаем это и уже инвестировали средства в ряд проектов, которые требовали значительной инфраструктурной поддержки со стороны государства, например, Центральная кольцевая автомобильная дорога, крупный проект, который значительно улучшит ситуацию с транспортом в центральной России.

— Заинтересованы ли иностранные партнеры РФПИ в национальных проектах?

— Российские национальные проекты – одна из самых грандиозных программ преобразований в мире. Она предлагает потрясающие возможности для инвесторов. Многие из наших партнеров участвовали в аналогичных программах преобразований в своих странах и хорошо знают масштабы открывающихся возможностей.

Некоторые из наших партнеров, например суверенные фонды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), страны, которая показала впечатляющие результаты в ходе преобразований, могут поделиться знаниями, которые мы сможем использовать при реализации национальных проектов.

Партнеры РФПИ из Китая, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Франции, Турции и других стран демонстрируют неподдельный интерес к национальным проектам. Руководство Саудовской Аравии сейчас осуществляет собственную программу преобразований «Видение-2030». Мы видим потенциал для синергии и обмена опытом между саудовскими и российскими государственными органами, а также между частным бизнесом.

Мы проанализировали более 600 проектов в рамках работы с правительством и видим возможность замещения около 30 процентов государственного финансирования частным капиталом. Участие частных инвесторов сделает проекты более эффективными и прозрачными.

Мы видим особенно большой потенциал в сфере здравоохранения. Мы инвестировали средства в строительство двух онкологических центров мирового класса в Московской области и в будущем планируем расширить их до сети национального уровня. Два первых центра могут выполнять до 50 тысяч диагностических процедур в год и обеспечивать наиболее эффективное и современное лечение 5 тысяч пациентов. Это показывает, что проекты такого типа могут реализовываться с использованием частных инвестиций.

— Этой осенью произошло значимое событие: было подписано первое соглашение между РФПИ и зарубежным партнером (из Саудовской Аравии) о совместной разработке технологий искусственного интеллекта. Какое стратегическое значение имеет это партнерство в целях совместной разработки искусственного интеллекта? Знаменует ли оно начало разработки технологий искусственного интеллекта совместно с другими странами? Каков ваш прогноз и какие существуют планы в отношении таких новых высокотехнологичных разработок?

— Мы считаем, что искусственный интеллект может повысить эффективность некоторых секторов на 20–40 процентов. Компании, которые начинают использовать технологии искусственного интеллекта, ощущают этот эффект сразу же. Искусственный интеллект — это не что-то сугубо теоретическое, напротив, он имеет непосредственное практическое применение.

Ведущие российские компании, включая РФПИ, Сбербанк, Газпромнефть, Яндекс, Mail.ru и МТС, создали альянс в целях развития технологий искусственного интеллекта. В этом году РФПИ подписал соглашение с правительством России, которое делает РФПИ ключевым институтом, ответственным за развитие технологий искусственного интеллекта в России и привлечение иностранных инвестиций и экспертизы в этот сектор. Кроме того, мы помогаем нашим портфельным компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта, расширять их международное присутствие и выходить на глобальные рынки.

Например, мы инвестировали средства в компанию «Моторика», создающую протезы конечностей с использованием искусственного интеллекта. Эти протезы могут «чувствовать» благодаря сенсорам, имплантированным под кожу. Сейчас, благодаря нашему партнерству, «Моторика» начинает выходить на международные рынки, включая Ближний Восток и Азию.

Технология распознавания лиц, разработанная в России, имеет большой потенциал на зарубежных рынках. Совместно с нашими ближневосточными партнерам мы смотрим на компанию NtechLab, которая разработала системы безопасности, использовавшиеся на чемпионате мира по футболу. Сейчас мы выводим эту компанию на рынки Ближнего Востока, где мы видим большие возможности для этих технологий.

Аналогичная история с компанией «Сканэкс», которая разработала технологию повышения качества спутниковых снимков с использованием искусственного интеллекта для получения более детальных данных для анализа. У компании есть уникальные продукты, такие как системы мониторинга сельскохозяйственных земель, которые могут быть очень успешными на мировом рынке. РФПИ изучает эту компанию совместно с партнерами с Ближнего Востока. Это партнерство открывает для Scanex ближневосточные рынки.

Мы также активно способствуем внедрению искусственного интеллекта в операционную деятельность наших портфельных компаний. Например, в онкологических центрах, которые я уже упоминал, РФПИ помог запустить пилотный ИИ-проект, который позволяет обнаруживать опухоли с точностью в 5–6 раз выше, чем это может делать доктор традиционными методами.

Мы уверены, что использование технологии искусственного интеллекта в здравоохранении значительно повышает эффективность отрасли. Мы вложили средства в создание первого в России хирургического робота, который, на наш взгляд, имеет огромный потенциал. Мы считаем, что искусственный интеллект имеет большой потенциал в здравоохранении и других отраслях.