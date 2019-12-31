В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Россия и Китай должны не проводить морские учения с Ираном, а вводить санкции против Тегерана, заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

«Не время правительствам проводить какие-либо военные учения с этим режимом. Мы думаем, что сейчас время вводить санкции против иранского руководства за нарушение прав человека», — сказал он.

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием «Пояс морской безопасности» стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.

Маневры проходят на фоне стремления США создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива — Ормузского пролива летом текущего года и заметно обостривших обстановку там. В Пентагоне ранее заявили РИА Новости, что США будут следить за учениями России, КНР и Ирана.