МИД допустил, что посол США в Польше «не успевала по истории в школе»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. МИД России отреагировал на заявление американского посла США в Польше о причинах начала Второй Мировой войны, в ведомстве усомнились в хорошем знании дипломатом истории.

Ранее посол США в Польше Джорджетта Мосбахер опубликовала в Twitter комментарий, что «это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну», по ее мнению, «Польша была жертвой этого ужасного конфликта».

В понедельник вечером на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter появился комментарий по этому поводу на английском языке.

«Мы удивлены слышать это от посла США — страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже на то, что посол США в Польше плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты», — написал МИД.

В ведомстве напомнили, что прелюдией к войне был Мюнхенский сговор, а ряд американских компаний «помогали Гитлеру создавать машину войны». «И почему США в основном в одиночестве каждый год голосуют против резолюции ООН о борьбе с прославлением нацизма?» — задали вопрос в ведомстве. Свое сообщение в Twitter по этому поводу министерство сопроводило таблицей с итогами одного из голосований.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении РФ есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать, а по словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.