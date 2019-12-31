Астрологи рассказали, что нельзя делать в новогоднюю ночь 2020

Новогодняя ночь – это время, когда хочется поверить в волшебство и чудеса. Астрологи считают, что в новогоднюю ночь можно привлечь удачу на весь год, а можно и притянуть неприятности.

Что нельзя делать, встречая Новый год, рассказали эксперты.

Так, в новогоднюю ночь не стоит грустить и предаваться унынию. Этот светлый праздник следует отмечать весело. Не стоит оставаться в новогоднюю ночь в одиночестве. Это праздник, когда следует собираться за столом с родными или друзьями. Не обязательно собирать вокруг себя толпу. Достаточно будет даже если вы встретите Новый год еще с одним человеком. Но все же если встретить праздник не с кем, можно выбраться на прогулку к центральной елке, где всегда собирается целая толпа народа и царит праздничное настроение.

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Ссоры и конфликтные ситуации – это то, чего следует избегать в новогоднюю ночь. Даже если сильно хочется с кем-нибудь поконфликтовать, оставьте это на потом, а в новогоднюю ночь постарайтесь веселиться и забыть все обиды и недомолвки.

Не стоит отказываться вовсе от праздничного стола. Достаточно будет лишь нескольких блюд, и не обязательно их следует готовить дома. Можно заказать что-то из доставки, либо купить свой любимый десерт.

Интересно, но, как считают астрологи, в новогоднюю ночь не стоит слишком увлекаться украшениями и нарядами. Выбирать следует что-то праздничное, но выглядеть следует не ярче новогодней елки. Достаточно будет подобрать стильный образ, дополнив наряд изящными аксессуарами.

Соблюдая эти простые правила, считают астрологи, можно привлечь к себе удачу на следующий год. Эксперты напоминают, что обязательно встречать Новый год следует в хорошем настроении. И тогда счастье и радость в 2020 году будут с вами.

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