Календарь: 31 декабря — 20 лет назад Путин пришел к власти

В этот день в 1999 году президент России Борис Ельцин ушел в отставку.

Эпоху Ельцина наиболее точно передает словосочетание «лихие девяностые», правда, вдова Бориса Ельцина, Наина, предлагает их переименовать в «святые девяностые». Итоги 9-летнего правления первого президента России были таковы: промышленное производство сократилось более чем вдвое, экономика и обороноспособность страны разрушены, все сбережения граждан обесценены во время «шоковой терапии» Гайдара — половина страны была за чертой бедности.

Безработица, детская беспризорность, превышающая постреволюционные цифры. Насквозь коррумпированная власть срослась с криминальным миром, достигшим за эти годы небывалой власти и влияния. В стране правят бал безжалостные эгоистичные олигархи, обзаведшиеся собственными телеканалами. Довершает картину война на Кавказе с участием арабских экстремистов.

И Ельцин, под занавес века, тяжко ворочая языком, читает текст на телесуфлере: «Я ухожу. Я сделал все, что мог». Сквозняк в кремлевских кабинетах колышет мишуру на елке — все проблемы России ложатся на плечи Владимир Путина — он поведет страну в 21-й век. Бой курантов возвестил новую эпоху.

События дня:

1898 г. — открыта первая междугородная телефонная линия Москва — Петербург.

1919 г. — в ходе Донбасской операции части 6-й кавалерийской дивизии Красной армии в районе Алексеево-Леоново разбили Марковскую пехотную дивизию. Большевики получили контроль над Донбассом.

1960 г. — открыто троллейбусное движение в Волгограде.

Именинники:

Виктор, Владимир, Екатерина, Иван, Михаил, Николай, Сергей, Федор.

Родились:

Семен Фарада (1933 – 2009 гг.) – советский и российский актер театра и кино.

Бен Кингсли (1941 г.) – британский актер индийского происхождения.

Николай Цискаридзе (1973 г.) – российский артист балета.