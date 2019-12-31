Дизайнеры опровергли новость о разрешении пассажирам РЖД верхних полок сидеть на нижних

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Сайт студии Артемия Лебедева
Студия Артемия Лебедева представила новый дизайн электронных билетов РЖД на поезда дальнего следования, в которых не подтвердилась информация о разрешении пассажирам с верхних полок сидеть на нижних местах, сообщается на сайте студии.
Ранее сообщалось, что РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время. Но, согласно опубликованным образцам, это не так.
В компании отметили, что теперь опаздывающим на поезд пассажирам не придется тратить время, чтобы понять, какой вагон им нужен, так как самая важная информация, а именно, номер поезда, вагона и время отправления, набрана очень крупным текстом.
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Также, на новых талонах появилась информация о ближайших к вокзалу прибытия станциях метро, времени в пути и часовом поясе.
Кроме того, новое оформление предусматривает, что билет можно будет сложить в два или четыре раза, при этом вся информация будет удобно просматриваться, потому что информация на билете поделена на четыре сектора.
В студии подчеркнули, что гордятся разработкой персональных схем размещения пассажиров и багажа в вагоне, которые являются максимально персональными: учитывают пол и возраст пассажира.
В декабре 2017 года в СМИ появились сообщения, что пассажиры с нижней полки могут не пускать попутчиков сверху посидеть внизу. Тогда «Федеральная пассажирская компания», опровергла данную информацию.
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