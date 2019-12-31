Кросс-хэтчбек Kia XCeed сертифицирован в России

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кросс-хэтчбеком XCeed. С 20 января представленную минувшим летом новинку можно серийно выпускать на калининградском заводе «Автотор» и продавать в России.

По сравнению с «базовым» хэтчбеком Ceed длина XCeed выросла на 85 мм (до 4935 мм), ширина — на 26 мм (до 1826 мм), а высота — на 43 мм (до 1490 миллиметров). Также характерными особенностями кросса стали увеличенный до 192 мм клиренс (на 42 мм больше, чем у обычной «пятидверки» Ceed) и защитный пластиковый обвес, «растянутый» по всему периметру кузова.



KIA XCeed. Фото KIA



KIA XCeed. Фото KIA



KIA XCeed. Фото KIA



Интерьер KIA XCeed. Фото KIA

Судя по ОТТС, в России KIA XCeed получит тот же набор двигателей, что и родственный универсал ProCeed. В него входят 1,4- и 1,6-литровый бензиновые турбомоторы T-GDI мощностью 140 л.с. и 200 л.с. соответственно, работающие вместе с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.

О комплектациях и, тем более, ценах нового кросс-хэтчбека пока говорить рано – их объявят позже. Первая «товарная» партия «Икс-Сидов» должна поступить к российским дилерам весной 2020 года.