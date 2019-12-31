Дело экс-сотрудницы управления предпринимательства Алтайского края ушло суд обвинительным заключением

Главный специалист отдела лицензирования видов деятельности управления предпринимательства Алтайского края ответит в суде за крупные взятки, утверждено обвинительное заключение. Подробности сообщаются на сайте СУ СКР по Алтайскому краю. Об уголовном преследовании сотрудницы правительственного ведомства ИА «Банкфакс» стало известно в конце июля.

По данным следствия, с 2015 по 2018 год работница управления лично получала взятки от юрлиц и ИП за то, что не составляла в их отношении административные протоколы за нарушение сроков декларирования и оборота алкоголя. За это время общая сумма полученных денег превысила 2,5 млн рублей, что расценивается как особо крупный размер.

В ходе следствия специалист управления предпринимательства края признала свою вину. У следствия оказалось достаточно доказательств, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. В обеспечение гражданского иска на имущество обвиняемой наложен арест на сумму около 1,5 млн рублей. Женщину будут судить по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Ей может грозить до 15 лет лишения свободы, однако учитывая то, что ранее к уголовной ответственности чиновница не привлекалась, вероятно, ее ждет штраф либо условное осуждение с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, что в июле источники ИА «Банкфакс» и автор Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul сообщили о том, что сотрудница краевого управления предпринимательства могла стать фигуранткой уголовного дела. Спустя через несколько дней следком подтвердил эту информацию.