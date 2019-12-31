Появились фото строительства новой станции метро в Казани

«Казметрострой» опубликовал фото строительства станции метро «Сахарова». Сейчас работы идут около «Меги».

Первый участок второй линии казанского метрополитена, который включает в себя четыре новых станции, планируется открыть в 2023 году.

Первый участок второй линии включает в себя три перегонных тоннеля, четыре станции («Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР», «Улица Академика Сахарова») и притоннельные сооружения (вентиляционные, водоотливные, водозаборные, канализационные установки, эвакуационные выходы и др.). Расстояние между станциями от станции «Улица Юлиуса Фучика» до станции «10-й микрорайон» составит 930 м, от станции «10-й микрорайон» до станции «100-летие ТАССР» — 820 метров. Между станциями «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова» предусмотрено расстояние 2130 метров.