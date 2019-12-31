31 декабря 2019 года отмечается Модестов день

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mavit
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31 декабря 2019 года отмечается Модестов деньПоследний день народного календаря на год посвящен святителю Модесту. Родители его были христианами из Малой Азии. Будучи совсем юным, Модест понял, что хочет вести жизнь скромную и духовную, и вскоре постригся в монахи.

Какой сегодня православный праздник, 31.12.2019

Благочестие и старательность в исполнении своих обязанностей помогли ему стать настоятелем монастыря в Палестине имени святого Феодосия Великого.Однажды не только Палестина, но и Сирия были атакованы войсками персов. От рук врагов пало множество храмов христиан, и даже был захвачен патриарх Иерусалима Захарий. Так в VII веке Модест занял его место, приняв правление Иерусалимской церковью.И делом, и мудрым советом его поддерживал Иоанн Милостивый, бывший патриархом александрийским. Вместе они восстанавливали порушенные святыни и достойно предавали земле тела убитых захватчиками иноков. Предшественник Модеста вернулся лишь через 14 лет, и ему был незамедлительно возвращен пост патриарха. Правда, Модест вновь занял его после смерти Захария.

Наши предки почитали Модеста заступником скотины и просили его уберечь животных от хищников и мора.Мужики собирались на братчины, то есть общие пиры, и на накрытом столе непременно должно было быть мясо, что было не только для доброго угощения собравшихся, но и в качестве особой благодарности святому за покровительство.Крестьянки на Модеста не смели играть в карты, чтобы куры не повадились на огород да не поклевали огуречные грядки.В этот день можно было узнать свою судьбу на год вперед. Нужно было на току, где молотили зерно, лечь и прислушаться. Обычный для этого места звук молотьбы сулил богатство, звон – свадьбу, а стук – погибель.Гадали и на погоду, используя для этого дюжину коробочек с солью. Их нарекали по месяцам, оставляли на ночь, а утром смотрели, в какой соль вся мокрая — такой месяц также будет мокрым. Сам же Модестов день соответствовал погоде будущего июня.