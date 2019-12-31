Анастасия Заворотнюк сегодня, 31 декабря, состояние здоровья: новости последний на 31.12.2019

Семья Анастасии Заворотнюк продолжает хранить молчание о состоянии артистки. Чтобы узнать хоть какую-то информацию, журналисты вынуждены обращаться за помощью к астрологам. Один из них отказался делать прогноз для Заворотнюк и вынес вердикт: 2020 г. станет для нее последним.

Состояние здоровья Заворотнюк сегодня, 31.12.2019

Своим страшным пророчеством Виктор Богданов или Павсекакий, как он себя называет, поделился с подписчиками в Twitter. Астролог видит у Анастасии Заворотнюк три «негативные точки» в голове и позвоночнике.Звонили журналисты, просили составить прогноз для #Заворотнюк Отказал. Ну что я могу сказать: что 2020 год станет последним для неё? Что у нее три «негативные точки» (онкология) в голове и позвоночнике, и шанс преодолеть болезнь примерно равен 20-25%. Не хочу притягивать ситуацию»Звонили журналисты, просили составить прогноз для #Заворотнюк Отказал. Ну что я могу сказать, что 2020 год станет последним для нее?» — написал астролог в соцсети.Однако шанс у Заворотнюк, по словам Павсекакия, все же есть. Астролог дает 25% на то, что актриса победит болезнь, пишет Oane.ws.Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в подмосковной клинике. Забрать актрису оттуда хотя бы на новогодние праздники ее родственникам и Петру Чернышеву не разрешили.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 31 декабря: новости

Актриса продолжает борьбу с раком головного мозга, врачи прогнозируют, что она проведет в больнице еще несколько недель. Тем временем многочисленные поклонники звезды пытаются поддержать ее и приободрить.

В сети фанаты звезды сериала «Моя прекрасная няня» публикуют архивные фото с ней и Дедом Морозом.Кроме того, российский журналист поделился воспоминанием, когда в костюме этого сказочного персонажа поздравлял Анастасию с семьей с праздниками. А сама актриса поделилась с ним признанием о своей первой любви.По словам журналиста Олега Перанова, около одинадцати лет назад во время праздников актриса разоткровенничалась в разговоре с ним. Она рассказала о своих амурных переживаниях, отметив, что была очень несчастной.»Это случилось лет в пять-шесть. Я встретила его в ТЮЗе. Там поставили спектакль «Ромео и Джульетта». Главную женскую роль играла мама, а Ромео — артист Юрий Минеев», — рассказала Анастасия.Актриса призналась, что сразу влюбилась в партнера матери по сцене. Перед спектаклем Минеев частенько сажал ее себе на плечи, и юная Заворотнюк крепко держала артиста за руки, считая, что он принадлежит только ей.»А я мучилась ревностью, потому что там он целовался с Джульеттой!», — рассказывала Заворотнюк.Так, она приревновала своего избранника к собственной маме — Валентине Борисовне.»Услышав, как мама на сцене произносит: «Приди, святая, любящая ночь. Приди и приведи ко мне Ромео», — я разозлилась и укусила Юру за ключицу! Он закричал так, что в зале было слышно. Но Юра через минуту вышел на сцену, сыграл», — вспомнила Заворотнюк.Она также добавила, что за свою проделку получила «наказание», ведь Минеев больше не носил ее на плечах.