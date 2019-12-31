Какой праздник сегодня, 31 декабря 2019, по церковному календарю: православный праздник сегодня, 31.12.2019

Народный праздник Модестов день отмечается 31 декабря 2019 года (по старому стилю – 18 декабря). В церковном календаре это дата почтения памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.

Какой сегодня праздник, 31 декабря 2019, в России

Модест родился в VII веке в городе Севастии (Малая Азия) в христианской семье. Уже в юные годы он решил посвятить себя Господу Богу и вести иноческий образ жизни. Повзрослев, был пострижен в монахи. Ведя Богоугодную жизнь, старательно исполнял все обязанности, возложенные на него, что позволило ему стать настоятелем монастыря святого Феодосия Великого.Во время войны с персидским царем Хозроем многие храмы были уничтожены, а христиане убиты. Иерусалимского патриарха взяли в плен. Модест был назначен временным блюстителем Иерусалимской церкви.

С благословения Александрийского патриарха он отстроил заново разрушенные храмы и совершил погребение останков убитых христиан. 14 лет спустя из плена возвратился Иерусалимский патриарх Захария и продолжил управлять патриаршей кафедрой. После смерти Захария Модест занял его место.Если снег при ходьбе не хрустит или подул западный (юго-западный) ветер, то скоро наступит потепление.Если поле снегом не покрылось, то год будет неурожайным.

Приметы

В последний декабрьский день люди узнавали погоду на июнь: какая на Модеста, такая и на первый летний месяц. Если поля не были покрыты снегом, год обещал быть неурожайным.Дует западный ветер, а снег не хрустит при ходьбе — скоро станет теплее. Выпадает крупный снег — к умеренным морозам.На дереве сидит ворон, клича то на один лад, то на другой — к переменчивой погоде.Люди, родившиеся в этот день, счастливчики по жизни, а из драгоценностей носить им нужно либо бирюзу, либо топаз.