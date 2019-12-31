Астролог раскрыл будущее Анастасии Заворотнюк

Астролог Виктор Богданов сообщил о плохих новостях для Анастасии Заворотнюк в 2020 году. На просторах Twitter эксперт заявил, что нашел “три негативных точки”. Соответственно, положительного исхода специалист не увидел, расстроив поклонников актрисы.

Анастасия Заворотнюк сегодня 2019: новости о состоянии здоровья

Богданов решил высказаться по поводу того, каковы шансы Заворотнюк на выздоровление. Он назвал их низкими, отметив, что у звезды экранов имеется “три негативных точки” в голове, а также позвоночнике. Астролог признался, что ему звонили представители СМИ и просили составить прогноз для актрисы, но он ответил отказом. Специалист полагает, что 2020 год станет последним для 48-летней артистки, поскольку ее шансы преодолеть недуг не превышают 20-25%. Богданов уверен, что Заворотнюк погубит онкология, но он не хочет говорить об этом, чтобы не притягивать ситуацию.

Поклонники звезды “Моей прекрасной няни” считают, что их кумир встретит Новый год в больнице, поскольку доктора ведут круглосуточное наблюдение. Семье артистки отказали в просьбе забрать ее на праздники домой.

Новости Анастасия Заворотнюк сегодня, 31 декабря

После окончания премьерного показа ледового шоу «Спящая красавица» фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу. Как сообщает telegram-канал «Только никому», «фигурист не выходит из депрессии из-за болезни жены — Анастасии Заворотнюк, и друзья решили его немного порадовать и привезли ребенка на постановку». Момент был очень трогательный, Чернышев обнял ребенка, слова поддержки высказала и Татьяна Навка – партнерша Петра по шоу.Уже много месяцев вокруг здоровья 48-летнецй актрисы Анастасии Заворотнюк ходит множество слухов, а близкие не подтверждают, но и однозначно не опровергают сообщения о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня». Сообщалось, что после рождения третьего ребенка у Анастасии была диагностирована злокачественная опухоль.