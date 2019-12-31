Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов и новый посол США в России Джон Салливан обсудили развитие отношений двух стран, сообщает российское посольство.

«Тридцатого декабря 2019 года в резиденции главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США А.И. Антонова с назначенным послом США в России Дж. Салливаном. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Ранее пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекка Росс сообщила РИА Новости, что Салливан прибудет в Россию ориентировочно в начале января.

Сенат США 12 декабря утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на эту новую должность, после чего госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге.