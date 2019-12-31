Пожежа у луцькій багатоповерхівці: постраждав безхатько

У багатоповерховому будинку на вулиці Кравчука, 26а загорілося підвальне приміщення.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, пожежу, ймовірно, влаштували безхатьки.
На місці події працюють пожежники, медики та поліція.
Зі слів рятувальників, у пожежі постраждав чоловік. Безхатько розпалив вогонь, щоб зігрітися, на купу його покривал потрапив вогонь, що і спричинило пожежу. Чоловік отруївся чадним газом, оскільки боявся покинути приміщення.
Рятувальники ледь не силою мусили віддати його медикам.
Також, з їхніх слів, якби пожежа трапилася у нічний час — жертв могло б бути більше.
Станом на 17:40 загоряння ліквідували.