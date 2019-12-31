Барнаульцы раскошелились самые дорогие стране живые елки не самого бюджетного деда Мороза

В преддверии Нового года покупка искусственной елки обошлась россиянам на 41 % дороже, чем живой. Однако за год оба варианта новогоднего дерева выросли в цене: искусственная ель подорожала на 5 %, а живая – на 9 %. При этом в Барнауле оказалась самая высокая цена на живую ель в России — жителям краевого центра пришлось отдать за нее в среднем 1800 рублей, информирует портал «Авито». А вот деды Морозы и Снегурочки в этом году стали зарабатывать в Барнауле меньше – средняя цена этой услуги в городе составила почти 1300 рублей, снизившись на 8,7 % по сравнению с прошлым годом.

Как выяснили аналитики, россияне в целом предпочитают украшать свои дома на Новый год искусственными елками. Однако этот тренд не поддержали жители Барнаула – больше половины из них отдали в 2019 году предпочтение живым елкам. Причем приобрести обязательный атрибут Нового года в городе стало дороже: стоимость искусственных елок выросла на 4 %, а живых – на 37 %. Помимо Барнаула большое количество поклонников живой елки и аромата хвои в доме проживает в Перми и Саратове — доля натуральных елей составила по 63 % от спроса. Также встретить 2020 год с живой елью хотят жители Ульяновска (62 %), Омска (59 %), Краснодара (59 %) и Ростова-на-Дону (54 %). В целом по России популярность живых елок выросла на 10 % за год, а искусственных – на 22 % за год. Предложение живых и искусственных елей по стране также увеличилось за год: на 28 % на 53 % соответственно.

Между тем доступнее всего приобрести искусственную елку в этом году было в Ижевске (1275 рублей), Омске (1313 рублей), Казани (1455 рублей) и Ульяновске (1477 рублей). Самые дорогие декоративные ели продаются в Краснодаре (2176 рублей) и Иркутске (2059 рублей), что на 12 % и 6 % больше, чем в среднем по Москве (1944 рубля) и на 23 % и 16 % дороже, чем в среднем по России (1769 рублей). При этом самая высокая средняя стоимость живых новогодних елок отмечена в Барнауле (1800 рублей), а также в Москве (1544 рубля). Дешевле всего они стоят в Тольятти (631 рубль), Омске (642 рубля), Ижевске (669 рублей) и Екатеринбурге (695 рублей). В среднем по стране живая ель обойдется в 1253 рубля.

Отметим также, что в начале декабря 2019 года россияне, в том числе и барнаульцы, активно интересовались возможностью пригласить деда Мороза и Снегурочку. Анализ поисковых запросов показал, что дед Мороз стал у россиян на 4,3 % популярнее по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а в паре со своей «внучкой» — на 26,7 %.

При этом больше всего новогодние герои могут заработать в Москве – здесь услуги деда Мороза и снегурочки стоят в среднем 2340 рублей за вызов. На втором и третьем месте по величине оплаты таких услуг оказались Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону со средней стоимостью 1850 и 1780 рублей соответственно. Меньше всего деды Морозы и Снегурочки зарабатывают в Тольятти – в среднем 900 рублей за вызов. На втором и третьем месте по доступности услуг сказочных персонажей – Ижевск (в среднем 1080 рублей) и Ульяновск (1130 рублей). В Барнауле услуги деда Мороза и снегурочки за год стали доступнее на 8,7 % и в среднем стоят 1250 рублей за вызов.