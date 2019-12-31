Володин призвал США проверять знания послов в других странах

Максим Блинов/РИА «Новости»

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин ответил на высказывание после США в Польше Джорджетт Мосбахер о сотрудничестве Сталина и Гитлера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

По словам Володина, Госдепартаменту США следует проверять знания послов по истории перед тем, как отправлять их в другие страны.

Спикер Госдумы отметил, что слова Мосбахер оскорбляют не только россиян, но и граждан США. Он подчеркнул, что подобные высказывания от представителя страны, входившей в антигитлеровскую коалицию, накануне юбилея победы недопустимы.

Ранее Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

— «Польша стала жертвой»: США ответили на слова Путина

— В МИД РФ усомнились в знании истории посла США в Польше после ее ответа Путину

Источник