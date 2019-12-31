В МИД РФ усомнились в знании истории посла США в Польше после ее ответа Путину

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В министерстве иностранных дел России прокомментировали высказывание посла США в Польше Джорджетта Мосбахер о причинах начала Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что комментарий ведомства был опубликован на английском языке.

По мнению российских дипломатов, Мосбахер «плохо успевала по истории в школе». Представители МИД также напомнили, что прелюдией к войне стал Мюнхенский сговор, а ряд компаний США оказывали поддержку Гитлеру в «создании машины войны».

«Мы удивлены слышать это от посла США — страны, которая была нашим союзником во Второй мировой», — говорится в заявлении.

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