Гигантский термометр высотой 100 метров появился в Казани​

В Казани заработал гигантский термометр. Его сделали, подсветив трубу районной котельной «Горки», которая находится рядом с Горкинско-Ометьевским лесом. Фото термометра появились в социальных сетях.

Высота трубы составляет 100 метров, а диаметр — 3,5 метра. Процесс установки подсветки и получившийся результат снял на видео один из горожан.

«Недалеко от Горкинско-Ометьевского леса на трубе котельной заработал термометр. Сейчас арт-объект работает в тестовом режиме, полноценно заработает 1 января!» — говорится в описании к одному из постов.

Согласно информации на сайте госзакупок, обустройство термометра на трубе обошлось в 4,9 млн рублей. Заказчиком выступило «Татэнерго». В данную стоимость входит цена оборудования, его монтаж и выполнение пусконаладочных работ. Подсветка будет работать круглосуточно.

Идею превратить трубу в градусник предложила летом помощник президента РТ Наталия Фишман. Она высказала предложение во время визита в Казань зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко. «Давайте поддержим, а то я знаю в России еще одно место, где можно сделать то же самое», — сказал вице-премьер.

Ранее в Казани появился большой лабиринт. На его строительство ушло полторы недели.