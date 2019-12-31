Почему советские солдаты избавлялись от военной экипировки?

Война — время тяжелое, а потому требующее максимальной концентрации от тех, кто принимает в ней участие. Вот только красноармейцам порой казалось, что их же обмундирование создает им больше проблем, чем помогает служить. А некоторые из своих вещей они и вовсе считали лишними.

Конечно, выбор солдат РККА касаемо того, что именно им нужно, а что считалось балластом, был неоднородным и часто зависел от обстоятельств, в которые они попадали. Однако, согласно сохранившимся воспоминаниям ветеранов Великой отечественной войны, избавиться в разных ситуациях могли от чего угодно: от лишней сумки до боевого оружия.

Налегке удобнее и во время боевых действий. /Фото: playground.ru

Буквально с первых дней войны красноармейцы невзлюбили шинель, что сегодня покажется довольно странным, причем не из-за выбора предмета экипировки. Гитлеровские войска вторглись на территорию Советского Союза 22 июня, а ношение шинели в такое время года выглядит по меньшей мере, странно. Однако, факты в виде архивных фотографий — вещь упрямая, а на них четко видно, что даже в теплое время солдаты Красной армии носили теплую шинель.

Солдаты из Ленинграда идут на фронт, первые дни войны. /Фото: prlib.ru

Большое количество солдат попало в плен именно на начальном этапе войны, и они нередко попросту избавлялись от громоздкой неудобной шинели, которая банально путалась под ногами. К сожалению, мало кто из них знал, что эту вещь можно превратить в важную, а главное, необременительную часть своего снаряжения. Вот только такой шинель становилась при правильной укладке и сборке, к тому же, она играла роль неплохого спального места. Но в подобные тонкости обращения с экипировкой поначалу красноармейцев по ряду причин никто не посвящал.

При правильном обращении шинель превращалась в необходимую часть походного снаряжения. /Фото: pikabu.ruДругой вещью, которая нередко считалась балластом, была противогазная сумка. Дело в том, что в начале войны экипировка солдата Красной армии рядом деталей напоминала снаряжение времен еще Первой мировой. В частности, из-за боязни развертывания химических атак, несмотря на международные соглашения, бойцы носили так называемые противогазные сумки.

Противогазная сумка образца 1939 года. /Фото: forma-odezhda.ru

Однако и молодые солдаты, и «старики», воевавшие в Германией уже во второй раз, частенько считали эту часть снаряжения ненужной: противогаз попросту выбрасывали, а сумку приспосабливали для хранения других вещей.

Интересный факт: на самом деле такое обращение с противогазами не было тенденцией только среди советских солдат. Похожим образом поступали и немцы, у которых для хранения средств химической защиты были предусмотрены короткие ребристые металлические тубусы и также использовались не по назначению.

В разные годы солдаты старались облегчить обмундирование. /Фото: казачьяшкола.рф

Еще одной обязательной составляющей экипировки советских солдат были смертные медальоны, с помощью которых опознавали погибших. Однако нередко они либо оставались незаполненными, либо вообще выбрасывались. Причиной было суеверие: если носить медальон с заполненными паспортными данными, то солдат погибнет.

Медальон образца 1941 года. /Фото: ok.ru

Одним из самых сложных периодов для любого солдата во время боевых действий является окружение, после которого часто попадали в плен. В такие моменты попавшие в котел бойцы, или «окруженцы», избавлялись не только от оружия или военной техники, но и от формы, стараясь при первой возможности переодеться в гражданскую одежду.

Причина была в простом стремлении выжить: как вспоминали ветераны, важно было сбросить все знаки различия, которые указывали на принадлежность к партии или командному составу — коммунисты, офицеры и члены партии приговаривались к немедленному расстрелу.

Если была угроза плена, старались избавиться от всего солдатского, но «везло» не всегда. /Фото: livejournal.com

В стремлении облегчить свой военный быт советские солдаты не брезговали снимать более удобное обмундирование с погибших врагов. Так, например, большой популярностью пользовались алюминиевые немецкие фляги для воды. Ведь еще в первые дни войны командование приняло довольно странное решение: ввести в экипировку солдат стеклянные ёмкости, которые оказались гораздо неудобнее, чем вражеские фляги из легкого и прочного металла.

Стеклянные фляги РККА. /Фото: warstory.ru