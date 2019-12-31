НАТО продолжает дело Гитлеровской Германии, но другими средствами

Советские солдаты вытащили из концлагерей 15 американских, 5 британских, 8 голландских и 33 бельгийских генералов, а также бывшего премьер-министра Франции и командующего армией Норвегии, напоминает читателям ИА «Реалист» капитан I ранга Валерий Новиков. Кто об этом помнит сегодня?Еще в декабре 2015 года министр обороны Сергей Шойгу отметил: «Только за этот год в странах Балтии, Польше, Румынии натовский контингент увеличился по самолетам в 8 раз, а по количеству военнослужащих – 13 раз». За последние 3-4 года группировка войск НАТО у границ России увеличилась в три раза, у западных границ – в 8 раз. Сегодня в Европе на территории Бельгии, Италии, Нидерландов и ФРГ размещено более 200 ядерных авиабомб.За 2012 – 2017 годы интенсивность воздушной разведки ВВС НАТО у границ РФ увеличилась в 3,5 раза, а морской разведки – 1,5 раза. Важнейшей особенностью разведполетов самолетов НАТО в последнее время стала их комплексность и синхронность. Так, 6 апреля 2018 года многочасовые полеты вдоль границы России на Балтике осуществляли сразу три самолета: американский стратегический разведчик RC-135V, французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3F Sentry (системы АВАКС) и шведский Gulstream 4. Только за одну неделю октября 2018 года российская ПВО зафиксировала 17 самолето-пролетов разведывательной авиации НАТО у границ России.В арктических водах возле берегов России на постоянном боевом патрулировании находятся разведывательные корабли ВМС Норвегии «Марьята» и «Эгер», а также самолёты «Посейдон» базовой патрульной авиации ВМС США. В 2018 году впервые к ведению разведки в Баренцевом море привлекались стратегические беспилотники «Глоубл Хок» США с итальянской базы «Сигонелла» и разведывательные самолеты «Сентинел» ВВС Великобритании.Этим же целям разведки служил проход французского вспомогательного судна «Рона» нашим Северным морским путём в сентябре 2018 года, командир которого капитан 2 ранга Филипп Гена по прибытию в Датч-Харбор (база ВМС США на Алеутах) без обиняков заявил: «Цель данного похода состояла в том, чтобы расширить наши знания об этом регионе, стратегический интерес к которому возрастает. Арктическая зона занимает площадь почти в 40 раз больше чем территория Франции, и имеет большие запасы минералов и углеводородов». (каково?)Количество учений у наших границ возросло в 2 раза (только в 2017 году крупных учений было 17). На Черном и Балтийском морях количество учений разнородных сил НАТО возросло с 282-х в 2014 году до 548 в 2017 году.12 – 14 мая 2018 года в Эстонии прошли крупнейшие за всю историю международные учения «Ёж-2018» с участием 13 стран и количеством военнослужащих около 15 тыс. человек. Кроме стран НАТО были задействованы нейтральные Швеция и Финляндия. В преддверии «балтийского ежа» НАТО родила «черноморского ежа» — 1 мая в Черное море зашел отряд боевых кораблей – 4 фрегата (Англия, Испания, Франция, Турция).В июне на территории Эстонии, Латвии и Литвы прошли учения «Trojаn Footprint-18» сил спецназначения НАТО с участием двух тысяч спецназовцев из 13 стран. Отрабатывались задачи взаимодействия привлекаемых сил в условиях гибридной войны и реального военного конфликта на границах России.27 июня – 20 августа 2018 года в Тихом океане прошли крупнейшие и почему-то мало замеченные международные военно-морские учения «RIMPAC – 2018» с участием 25 стран, в том числе Израиль, Вьетнам, Япония, Шри-Ланка, Бразилия. Было задействовано 46 надводных кораблей, 5 подводных лодок, 200 летательных аппаратов, 25 тысяч человек личного состава. Постоянный участник этих учений Китай в этот раз был исключен из списка участников. Ранее целью учений (проводятся с 1971 года) была «отработка действий по защите авианосных ударных группировок от атак противника в лице Советского Союза».Особенности «Римпакса – 2018»:- впервые частичные командные функции выполняли представители ВМС Чили, Канады и Японии;- японцы впервые провели ракетные стрельбы береговыми многофункциональными комплексами на внедорожных транспортных средствах;- корабли США провели стрельбу гиперзвуковыми снарядами палубными орудиями.15 октября – 7 ноября в субарктической зоне (Северная Атлантика, Норвегия) и в странах Балтии прошли крупнейшие межвидовые учения «Trident Juncture 2018» («Единый трезубец 2018»). В них приняли участие 53 тыс. военнослужащих из 31-й страны, в т.ч. не члены НАТО Швеция и Финляндия. Было задействовано свыше 120 летательных аппаратов, 70 кораблей (в т.ч. 1 атомный ударный авианосец), 10 тыс. единиц сухопутной техники, 2 тыс. человек морского десанта. Задача учений – отражение агрессии одной из соседних стран, ясно, что это Россия.Практически одновременно на Украине 8 – 19 октября прошли многона- циональные учения ВВС НАТО «Clear Sky 2018» («Чистое небо 2018»). Участвова- ли 8 стран, 700 человек, 40 летательных аппаратов, в т.ч. … глобальные транс- портники «С-130» (!?), десятки зенитно-ракетных комплексов и ударные беспилотники MQ-9. Все военнослужащие НАТО задействованные на учениях получили статус … дипломатов, т.е. неприкосновенность от украинских законов. Противником назначена Россия.Всего на «защиту» европейских союзников США от «российской агрессии» Вашингтон в 2018 году направил $4,6 млрд, в основном на модернизацию военной инфраструктуры восточноевропейских членов НАТО. А ещё $66 млрд США потратили на поддержание военных операций за рубежом, т.е. на «защиту свободы и демократии» «Томагавками», F-16-ми и морской пехотой в ближневосточных пустынях и горах Афганистана?23-27 апреля 2018 года тихо и незаметно прошли интереснейшие учения НАТО «Закрытые щиты». Около 1000 специалистов из 30 стран в эстонском Центре передового опыта по совместной защите от отрабатывали задачи кибервойны против России под давно приевшимся лозунгом «Борьбы с русскими хакерами». На самом деле апробировались приемы информационных атак на системы управления электросетями, служб безопасности и другими важными компонентами инфраструктуры.В 2019 году военные провокации против России продолжались с нарастающей интенсивностью. В январе с демонстрацией могущества США в Черное море зашли эсминцы УРО «Дональд Кук», «Карни» и десантный корабль «Форт Мак Генри». В апреле на Черном море прошли масштабные военно-морские учения НАТО и Украины «Морской щит – 2019». Международ- ное судоходство «защищали» 20 кораблей и катеров, более 2-х тысяч военнослужащих Канады, Испании, Болгарии, Нидерландов, Турции и Греции. Конечно же от «агрессивной» России.Судя по сообщениям независимых СМИ, военно-морские силы кандидатов в НАТО Украины и Грузии представляли офицеры связи и портовая инфраструктура. В ходе учений флагманский корабль натовской эскадры фрегат «Эверстен» посетили президент Румынии К. Йоханнис и начальник генштаба Н. Чукэ. По окончании этих многонациональных учений США и Турция провели свои, с участием американского эсминца «Росс» и группы турецких кораблей во главе с фрегатом «Тайгертриси».Небывалую активность военных приготовлений против России на западном направлении альянс проявил в апреле-мае 2019 года. В феврале в Эстонии прошли тренировочные учения НАТО «Зимний лагерь» с участием всего лишь 1000 военнослужащих США, Великобритании и Бельгии. В начале там же натовцы «прокрутили» учения по кибербезопасности «Локхид шилд-2019» и военно-воздушные «Рамштайн Эллоу».Пиком весеннего наступления НАТО против «агрессивной России» стали многонациональные учения «Весенний шторм – 2019». В учениях на территории Эстонии «в трех верстах» от России отрабатывали задачи обороны 10 тысяч военнослужащих из 17-ти стран НАТО, Украины и Грузии. Было задействовано более 200 единиц бронетехники, многоцелевые вертолёты Великобритании и США AW159 и ударные «Апач», а также спецназ британской Специальной авиадесантной службы (SAS). Важнейшей особенностью прошедших учений явилась география их проведения. А именно! Там где летом 1944 года Красная Армия в лесах под Нарвой и холмах Синимяэ разбила немцев. В том числе отборные эсэсовские соединения: 1-ю эстонскую дивизию СС, панцер-гренадёрскую дивизию СС «Нордланд» (датчане, норвежцы и голландцы), эсэсовские бригады «Нидерланд» и «Валлония» (все из тех же североевропейских арийцев).Особо провокационной выглядела еще одна географическая особенность учений. Отработка тактики действий войск альянса поводилась в районах преимущественного проживания русскоязычного населения. Видимо, вдохновившись могилами и памятниками своих эсэсовских предков, нынешние европейские защитники демократии решили запугать русских в Латвии. В ходе отражения «российской агрессии» на своих же боеприпасах подорвались 2 албанских офицера, спасти не удалось.Одновременно сильно «штормило» и на Балтийском море, 2 мая в балтийские воды зашла минно-тральная группа ВМС НАТО (7 кораблей – Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Великобритания, Германия, Дания) во главе с датским фрегатом «Тетис». Эта группа стала усилением постоянной группировки ОВМС НАТО на Балтике, которая с 18 апреля уже отрабатывала задачи сдерживания «агрессивной России» на Балтике. С учетом мелководья и малых размеров Балтийского моря, американцы не стали посылать авианосцы, ограничились ракетным эсминцем «Грейвли» (может нести 96 «Томагавков»). В состав этой ударной группировки вошли фрегаты Великобритании, Польши, Испании и Турции.По словам заместителя секретаря Совета ,езопасности РФ М. Попова «… за последние два года численность контингента сил первоочередного задействования НАТО достигла (в Восточной Европе) 40 тыс. человек, то есть увеличилась в 1,6 раза». Согласно американской военной программе «3 по 30» предполагается применение в течении 30 суток 30 боевых кораблей, 30 авиационных эскадрилий и 30 механизированных батальонов стран НАТО.23 апреля США сосредоточили в Средиземном море две авианосные ударные группы (АУГ) с атомными авианосцами «Д.Стеннис» и «А.Линкольн». Всего 10 кораблей, 130 самолётов, 9 тыс. моряков и морских пехотинцев. Посол США в России Джон Хантсман посчитал водоизмещение американских авианосцев как «200 тысяч тонн дипломатии», которые демонстрируют России необходимость «прекратить дестабилизировать мир».Несмотря на разные саммиты-форумы с обещаниями снятия санкций, развития экономического сотрудничества со странами ЕЭС военные приготовления объединенной Европы против России продолжаются с неослабевающей силой. В июне с.г. на Балтике НАТО провело учение BALTOPS-2019 с участием 44 кораблей и подводных лодок, 40 самолётов и вертолётов, 12 тыс. человек личного состава (в т.ч. 3 тыс. британских морских пехотинцев) из 18 стран ( в т.ч. Швеции и Финляндии). В ходе учений испанский десантный авианосец «Хуан Карлос I» не смог высадить десант на литовское побережье, а польский десантный корабль «Гнезно» сел на мель пробив днище.В июле на Черном море прошли учения НАТО Cea Breeze-2019, в которых приняли участие 32 корабля и катера, 30 летательных аппаратов, свыше 3 тыс. человек военнослужащих из 19 государств (в т.ч. Болгарии, Грузии и Молдовы). Впервые отрабатывались задачи «деблокирования Дуная» — с участием спецназа королевских ВМС Великобритании. В этом же году на территории Украины пойдут ещё 4 многонациональных манёвров.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще раз подтвердил намерение США «применить в возможной войне в Европе ядерные боеприпасы пониженной мощности». Готовность Объединенных вооруженных сил НАТО на Западных границах России повышена с 45 до 30 суток.Сегодня НАТО наращивает усилия по разработке теории гибридной войны, совершенствования форм и методов её подготовки и ведения. В 2017 году в Финляндии создан Центр передового опыта НАТО – ЕС по гибридным угрозам. Теоретические наработки Центра уже отрабатывались на командно – штабном учении СМХ-17. При штабе ОВС НАТО в Европе создан Центр киберопераций, что позволит задействовать кибервозможности каждого государства – члена в операциях НАТО по единому замыслу и плану.По теме борьбы с международным терроризмом НАТО, в рамках операции «Решительная поддержка», увеличивает численность своего контингента с 13 до 16 тысяч военнослужащих, в т.ч. личный состав армий 39-ти партнерских государств. По Программе повышения квалификации в области обороны НАТО планирует продолжить финансирование подготовки сил безопасности Афганистана до 2020 года. В этой Программе участвуют 12 государств, в т.ч. Армения, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Молдавия, Грузия и Украина.Формально и Программа, и учебный центр действуют под лозунгом борьбы с терроризмом и обеспечения суверенного развития партнерских государств. Однако, опыт подобных инициатив США и НАТО неоднократно свидетельствует, что за ширмой «помощи» кроется ни что иное как подготовка кадров и условий для очередных цветных революций. В том числе, и в первую очередь, в сопредельных с Российской Федерацией государствах.Сегодня НАТО предпринимает масштабные шаги по адаптации своей системы командных органов в целях повышения наступательных возможностей ОВС блока за счет переброски сил усиления из США и Канады в Европу, обеспечения оперативного наращивания группировок вооруженных сил у границ России, координации использования сил быстрого развертывания.В бюджете Пентагона на 2018 год была предусмотрена оплата за приобретенную землю и строительство объектов ВВС за пределами США. Всего же на строительство своих объектов в Исландии, Норвегии и большинстве стран Восточной Европы отпущено $214 млн.О наращивании агрессивных приготовлений созналось само руководство НАТО в итоговом пресс-релизе альянса сообщалось: 106 военных учений в 2018 году, 45 из которых – учения сухопутных сил, 12 – учения ВВС, в 15 – участвовали военно-морские силы. Помимо этих, многонациональных учений, армии стран — участниц провели 180 своих национальных учений. При этом комендант корпуса морской пехоты США, генерал Р. Неллер в декабре 2018 года заявил, что «страны НАТО намерены проводить масштабные учения именно у границ России» (!).Серьезные опасения вызывают попытки США втянуть в свою орбиту т.н. нейтральные страны Европы. В 2018 году число международных учений НАТО с участием Финляндии достигло 81! Разведцентр оборонительных сил Финляндии в Тиккакоски в 2010 году имел 150 специалистов, работавших в различных сферах электронного шпионажа, в 2018 году их количество увеличено ещё на 150 человек. Цель – повысить эффективность разведки состояния и действий вооруженных сил России на северо-западном ТВД. Для справки: вооруженные силы Финляндии – 34 700 человек, 250 тыс. человек – обученный резерв, мобресурс — 1 млн. человек, военный бюджет – 2,5 млрд. долларов на 5,5 млн. человек населения, в 2015 году созданы силы быстрого реагирования. Граница с Россией: 1 325,8 км., в том числе 60,3 км. речная, 119,8 км. озерная, 54,0 км. морская.Перечень проводимых учений, их география и тематика, состав привлекаемых стран, сил и средств говорит:- о планомерном изучении и освоении предполагаемого ТВД на российском направлении;- об отработке организации управления многонациональными разнородными группировками в ходе подготовки агрессии (развёртывании сил) на восточно-европейском и тихоокеанском ТВД;- о систематическом изучении возможностей российских сил (РЭБ, разведки, ПВО-ПРО, ВМФ и др.) по пресечению ползучей или масштабной агре- ссии;- о постоянном психологическом давлении на российское руководство, личный состав Вооруженных сил и население Российской Федерации;- о стремлении США заставить своих союзников и саттелитов принять участие в прямой или косвенной поддержке усилий американского руководства сохранить своё лидерство в мире. И, конечно же, заставить их раскошелиться на приобретение американских вооружений.

Безусловно, это далеко не полный перечень целей и задач военно-политических акций НАТО против России, тем более, что у каждого из участников манёвров-провокаций есть набор своих собственных интересов.Для справки:Сегодня кибератаками против России в основном занимается американское Агентство национальной безопасности (АНБ). В его штаб-квартире работают около 40 тыс. сотрудников. В других точках планеты – ещё более 100 тыс.агентов. Бюджет АНБ в 2019 году превысил $20 млрд. Сегодня по докладу начальника управления ЦРУ Б. Хюбнера, его разведслужба ведёт работы по реализации порядка 100 проектов по созданию систем и средств искусственного интеллекта. Эту же информацию ранее в 2017 году огласила заместитель начальника директората ЦРУ по науке и технологиям Д. Мейерикс, назвав цифру 137 проектов.С 2017 года министерство обороны США активно продвигает проект Maven в ходе реализации которого осуществляется программно-аппаратное обеспечение со стороны искусственного интеллекта «в сфере алгоритмических войн, а конкретно кибер -, финансово – экономических и поведенческих конфликтов и противоборств, а также в сфере управления и прогнозирования конфликтов на пяти полях боя: на земле, в воздухе, в космосе, под водой и в киберсреде».Наблюдая за суетливыми метаниями руководителей европейских государств, их двуличной политикой уместно вспомнить слова бывшего командующего 6-й гвардейской танковой армией ГСВГ генерал-полковника Л.П.Шевцова: «Европейцы забыли, что некоторых из них не было бы на географической карте. Им предназначалась участь быть протекторатами Германии, кое-кто удостаивался чести иметь в названии протектората дополнительное слово с указанием национальности, к примеру, французский, бельгийский … (Чехии и Моравии – В.Н.). Польшу стопроцентно ждало другое. Она подлежала германизации». Генерал не понаслышке знает ментальность нынешних европейцев, 9 лет службы в Германии и почти 3 года представителем России в штабе Главного командования Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе (Брюссель), посмотрел на них и в Боснии, и в Герцеговине в 1995 – 1997 гг.На Востоке продолжается активизация сотрудничества между НАТО и странами АСЕАН – Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей, Пакистаном и Японией. Руководство НАТО согласилось с предложениями Японии и Южной Кореи создать «партнерские ячейки» при штабах альянса для постоянного участия в работе центров передового опыта по проблемам гибридных угроз.Сегодня у границ России на Дальнем Востоке США имеют разновидовую группировку вооруженных сил (ВВС, ВМФ и СВ): В Японии – 60 тысяч военнослужащих, в Южной Корее – 30 тыс. человек.До сего дня Россия не ратифицировала Соглашение «Бейкер – Шеварнадзе» от 1.06.1990 года, по которому СССР передал США 87,7 тыс. кв. км. акватории Берингова моря.До сего дня Япония последовательно и решительно требует «возврата» незаконно «оккупированных» Советским Союзом в 1945 году группы островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан, архипелаг Хабомаи) общей площадью 5 042,8 кв. км.С 2010 года к совместным американо-японско-южнокорейским учениям присоединился Вьетнам.С 2015 года вооруженные силы Японии получили от своего парламента законное право на участие в зарубежных военных (миротворческих?!) операциях.В 2018 году военный бюджет Японии возрос до 46-47 млрд. долларов по сравнению с 44,64 млрд. в 2017 году. Военный бюджет РФ на 2018 год -46 млрд. долларов. В 2018 году прошли совместные американо-южнокорейские учения «Токсури – Фоул игл», «Санъён» и «Кеу Resolve» с общей численностью около 300 тыс. человек, в том числе 12 тыс. американских военнослужащих (в 2017 году – 50 тыс. южнокорейцев и 25 тыс. американцев).В большинстве учений в Азиатско-Тихоокенском регионе наряду с США, Японией и Южной Кореей принимают участие вооруженные силы Австралии и Новой Зеландии.С 2006 года НАТО резко усиливает своё присутствие в Арктике. Почти ежегодно проводятся учения по отражению агрессии России «Холодный ответ» с участием ВВС, ВМФ, СВ и Сил специальных операций. С 2007 года Канада проводит свои учения «Полярный Медведь», в поселке Йелоунайф разворачивает группировку сил резерва и строит арктическую базу подводных лодок. На постоянной основе использует для патрулирования 15 надводных боевых кораблей и 4 подводных лодки типа «Апхолдер», а также корабли и авиацию БОХР, в т.ч. 6 ледоколов. «Нейтральная» Швеция провела крупнейшее арктическое учение «Верная стрела» с участием 10-ти государств НАТО.В 2013 году президент США Б. Обама подписал основополагающий документ «Национальная стратегия США для арктического региона». Сегодня США имеют на Аляске 1 механизированную бригаду «Страйкер» и 1 воздушно- десантную бригаду, 1 бригаду армейской авиации, 1 бригаду тылового обеспечения, 11-ю воздушную армию, базу ПРО с 44 ракетами-перехватчиками GBI в Форт-Грили. Порт города Ном способен и готов принимать американские корабли класса эсминца («Арли Бёрк») и крейсеров («Тикендерога») с комплексами ПРО «Иджис». ВМС США имеет порядка 50 атомных подводных лодок различных классов способных решать задачи в арктических водах. Сегодня на боевом дежурстве в Арктике постоянно находятся 3-4 лодки.В целях совершенствования военной инфраструктуры на арктическом ТВД странами НАТО продолжается восстановление Великобританией радио- локационного поста дальнего обнаружения Сакса-Ворд на Шетландских островах.США приступили к модернизации стационарной станции системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе на авиабазе «Туле» в Гренландии.В 2009 году генсек НАТО Столтенберг обнародовал так называемый Нордический пакт, который предполагает создание некого мини-НАТО в Арктическом регионе. И сразу же Норвегия перенесла штаб своего оперативного командования в заполярный город Рейтан, став, таким образом, первой страной в мире, чей главный орган военного управления размещён в Арктике. А скорей всего – инфраструктурным фундаментом штаба этого самого арктического НАТО.Масштабы военных приготовлений НАТО в Арктике:- учения «Холодный ответ 2012» — 15 стран НАТО, 16 тыс. человек, 100 самолетов и вертолетов, 40 боевых кораблей и вспомогательных судов, 1200 единиц колёсной и гусеничной техники;- учения «Арктик челенж эксесайз-2015» – 17 стран НАТО, «нейтральные» Швеция и Финляндия, 4 тыс. человек, 100 самолётов, 40 боевых кораблей.Дания – как арктическая держава в 2011 году приняла свою «стратегию» в отношении Арктики аж до 2020 года. Для постоянного патрулирования Балтийского моря и вод вокруг Гренландии датские ВМС используют 4 новейших фрегата и 3 корвета ледового класса, 3 патрульных самолёта и даже истребители F-16. Созданы датские силы быстрого арктического реагирования.Сегодня в Норвегии:- подземная база для подводных лодок и надводных кораблей;- 7 подземных хранилищ для бронетехники, ГСМ, боезапаса, обмундирования и продовольствия для бригады морской пехоты США (3 тыс. человек);- 2 авиабазы за Полярным кругом способные принимать почти все типы современных самолётов, в т.ч. новейшие F-35, пятьдесят две единицы которых королевство планирует закупить у США;- 2 загоризонтных РЛС ПРО системы «Глобус-2»;- оперативный центр управления ПВО НАТО «Север»;- 4 легковооруженных ледокола (с вертолётами на борту) в составе Береговой охраны (БОХР) и 4 тяжелых фрегата ледового класса, боевой ледокол «Свальбад»;- на острове Вардё с мая 2017 года американцы строят радиолокационную станцию раннего обнаружения «Глобус-3» (составная часть глобальной ПРО);- продолжается ускоренная модернизация аэродромов Бардуфосс, Эвенес, Банак, Эрлани, Рюгге;- расширяется портовый терминал Гротсунд для обеспечения приёма атомных подводных лодок США.5 апреля 2018 года генсек НАТО Й.Столтенберг после встречи с премьер-министром Канады Дж.Трюдо заявил о «продолжении работы над созданием специального командования в Северной Атлантике». Добавив, что «на первом этапе в арктическом регионе со стороны НАТО должно увеличиться число боевых кораблей».Соединенные Штаты решили серьёзно заняться космосом – в военных целях. 18 июня 2018 года президент США Д. Трамп подписал приказ о создании космических войск, которые будут «отдельным, но равнозначным» видом американских вооруженных сил, шестым по счету. Он заявил, что США «не должны позволить Китаю, России и другим странам обогнать себя». Сегодня уже существует Космическое командование с 35-ю тысячами человек персонала. В 2019 году планируется израсходовать на строительство и оснащение этого нового вида ВС 8,5 млрд. долларов по «обычным» статьям бюджета, а ещё 12,5 млрд. на секретные программы.Сегодня из 300 зарубежных военных спутников 136 ведут разведку России. США располагают около 200 военными спутниками.Стратегия национальной безопасности (СНО) США, утвержденная в начале 2018 года Д. Трампом, определяет Россию и Китай главными военными противниками Соединенных Штатов. При этом США рассматривают ядерную войну как своеобразную опцию в возможном противостоянии с означенными соперниками в борьбе за мировое лидерство. Именно поэтому ставку делают на наращивание мощи своих Стратегических наступательных сил (СНС): в 2025 году планируют принять на вооружение ядерную БЧ для крылатых ракет морского базирования, в 2026 году – начать серийное производство новейшего бомбардировщика «В-21», в 2028 году – новой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования. Разрабатываются ядерные авиабомбы повышенной точности В61-12 с переключаемым тротиловым эквивалентом, при сохранении «в строю» стратегических авиабомб В-63. На 2031 год намечен ввод в строй ПЛАРБ нового поколения «Колумбия» с модернизированной ракетой «Трайдент Д-5». Ускоренными темпами создаётся гиперзвуковое оружие.Упованием на космические и ядерные вооружения в войне с Россией не исчерпываются мечты американских генералов. Определенной новацией стала так называемая стратегия «Троянский конь». Суть её огласил в феврале с.г. начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн, а именно – скрытное проникновение вглубь территории противника (России) используя удары не по сильным, а по слабым сторонам противника. Одновременно с действиями взращенной внутри России «пятой колонны» планируется использовать всех родов войск армии США. Главным ударным средством станут новейшие истребители F-35. Американские власти отвели на разработку этой стратегии около года и планируют израсходовать порядка 135 млрд. долларов. Сама-то эта «колонна» давным-давно всем россиянам известна, все эти навальные-быковы-улицкие вкупе со слушателями «Дождя» и читателями «Новой газеты» могут не дождаться прилёта эф тридцатьпятых. О самолетах позаботится российская ПВО, а о «пятой колонне» — ведомства Бортникова и Бастрыкина.Как показывает исторический опыт, в американской стратегии нет ничего нового. В своё время Гитлер тоже рассчитывал и на «пятую колонну», и на люфтваффе, и на панцерваффе. Что из этого получилось, мир узнал в мае 1945 года.Для справки генералам НАТО:27 апреля 1945 года части 2-го Белорусского фронта маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского освободили из немецкого концлагеря возле города Пренцлау 2 311 офицеров бельгийской армии (в т.ч. 33 генерала), в том числе начальника генштаба Ф.Ф. Минкельса, командующего артиллерией Э.Ренарда, 3-х командиров корпусов и прочих полководцев бельгийского королевства.Практически в это же время «в глубине Альпийских гор» из концлагеря наши войска освободили бывшего премьер-министра Франции П. Эррио (1932 г. – подписал Договор о ненападении с СССР, в 1936 году палата депутатов под его председательством приняла ряд законов Народного фронта, в 1938 году выступал против Мюнхенского соглашения). Танкисты 5-ой гвардейской армии освободили 1 600 пленных союзников в лагере Трейенбрицена, в т.ч. командующего армии королевства Норвегии Отто Руге и чинов его штаба.От неминуемой смерти советскими солдатами были спасены более 2-х тысяч пленных союзников в японских концлагерях в Маньчжурии и Корее, в том числе 15 американских, 5 британских и 8 голландских генералов. Среди них был бывший командующий союзными войсками на Филиппинах генерал-лейтенант Д.М. Уайнрайт, сдавшийся в плен японцам в мае 1942 года (вместе с 11-ю тысячами своих войск). В качестве поощрения за геройское поведение в плену Уайнрайт был приглашен на церемонию подписания Акта капитуляции Японии 2 сентября 1945 года на борту линкора Миссури. 13 сентября того же года в его честь состоялся парад в городе Нью-Йорке. Такой же чести был удостоен его сокамерник британский генерал-лейтенант А.Э. Персиваль, бывший главнокомандующий Малайского командования (в феврале 1942 года сдал японцам 80 тысяч своих войск в крепости Сингапур).Здесь стоит добавить – промедли немножко офицеры «Смерш» и … в живых бы никого, из вышеозначенных персоналий, не осталось. Ибо операции по их освобождению проводились специалистами «Смерша» в форс-мажорном режиме.Даже эти, во многом фрагментарные данные, позволяют сделать вывод о возрастающей провокационной активности блока НАТО против Российской Федерации. Обвинения России в нарушении международного права при возвращении Крыма и защите мирного населения Донбасса, равно как и обвинения в отравлении Скрипалей являются всего лишь словесным туманом, за которым стоит реальная многовековая цель – уничтожение геополитического соперника.Задача ветеранских организаций состоит в том, чтобы дать решительный отпор клеветникам, наглядно показывать своим согражданам возрастающую опасность политики НАТО в отношении России – как ядра Содружества Независимых Государств, гаранта их независимости и суверенного развития.В ходе агрессивной войны во Вьетнаме (1961 – 1975 гг.) американские войска вылили на Южный Вьетнам 72 млн. литров дефолианта «Agent Orange», заодно досталось джунглям Лаоса и Камбоджи. Всего было поражено 500 тыс. га мангровых лесов, 1 млн. га джунглей, более 100 тыс. га равнинных лесов. Вьетнам потерял 70% кокосовых плантаций, 60% гевеи, от 40 до 100% посевов бананов, риса, папайи, помидоров, сладкого картофеля. Там же нашло применение напалма и вакуумных бомб. Десятки тысяч мирных жителей погибли, всего же во Вьетнаме насчитывается около 4,8 млн. жертв «оранжевого дождя». 10 марта 2005 года Федеральный судья Бруклина (США) отклонил иск жертв диоксиновых бомбежек к американским компаниям-произ- водителям отравляющих химикатов.В XXI веке американцы продолжили устанавливать «демократию по-американски», но уже на Ближнем Востоке. Во время иракской войны 2003 – 2011 гг. американские вояки неоднократно применяли напалм, фосфорные бомбы и артбоеприпасы с обеднённым ураном.По сведениям независимых западных СМИ США с 2000 года очень часто в своих военных операциях в Афганистане используют запрещённые средства массового поражения, в т.ч. против мирных граждан: напалм, кассетные бомбы, ракеты с обедненным ураном, супербомбы типа «Царь бомба», фосфорные боеприпасы и даже … микроволновое облучение. Сообщается, что только в 2016 году от рук американских «миротворцев» в Афганистане погибло 11 418 мирных граждан. В марте 2019 года госсекретарь США М. Помпео заявил, что американские власти откажут во въезде в США любым представителям Международного уголовного суда (МУС – штаб-квартира в Гааге), которые попытаются провести расследование военных преступлений США в Афганистане. 12 апреля этого же года представитель МУС заявил о том, что суд не будет расследовать предполагаемые случаи военных преступлений и преступлений против человечества, которые были совершены в Афганистане разными сторонами конфликта, который продолжается с 2000 года.Валерий Новиков — капитан I ранга в отставке, специально для ИА «Реалист»